¿A qué se refiere Fernando Alonso cuando habla de ‘El Plan’ en la Fórmula 1?

La leyenda de Fernando Alonso no hace más que crecer y ahora que corre con Alpine en la Fórmula 1 está acompañado de un plan, mejor dicho, de ‘El Plan’. Sí, en mayúsculas y es algo para reconocer porque parece que está dando frutos, como el primer podio del español en siete años.

Para muchos, esta frase o ese título puede sonar desconocido, extraño o muy común. Todos los equipos cuentan con un plan de trabajo o uno en el que incluyen sus metas, pero este es diferente. Este decir tomó fuerza en voz de Alonso y fue retomado por sus millones de aficionados, así que te explicamos qué es y en qué consiste.

El Gran Premio de Qatar representó un parteaguas en la carrera de Fernando Alonso. Si bien es cierto que ya había tenido buenas actuaciones en 2021, el piloto español alcanzó a subirse al podio en tercer lugar y desató la locura en redes sociales. Sin embargo, esto no es coincidencia.

Desde que se presentó en el circuito de Losail para preparar la carrera, Alonso utilizó una playera con la frase “confía en el plan” y si él ya tenía ‘El Plan’, nada podía salir mal. Al terminar la carrera esto se destacó en Alpine y toda la Fórmula 1, que vio el renacer de una de sus figuras históricas.

El mismo Fernando Alonso ha explicado que este famoso plan consiste en volver a la gloria que lo llevó a ser bicampeón del mundo. En el podcast Beyond The Grid de la F1, se dio el tiempo de profundizar en el tema y declaró que el objetivo final es conseguir otro título.

“Un tercer campeonato significaría mucho, aunque no estoy desesperado por tenerlo. Mi es seguir por aquí dos o tres años más, independientemente de cómo sea el coche, y ganar un tercer título significaría mucho en términos de dejar un legado“

Esteban Ocon también ha sido cuestionado sobre ‘El Plan’. Hoy son compañeros de equipo y de una u otra forma, ambos comparten objetivos para mantener a su escudería entre lo mejor de la parrilla y el francés sabe de qué se trata todo esto.

“¿Que qué es? ‘El Plan’ es hacer que el equipo esté listo para pelear por podios y para ganar más a menudo en el futuro. Nos estamos esforzando. Todos trabajamos en la misma dirección y el objetivo es continuar así“, dijo Ocon sobre las intenciones de seguir trabajando hombro a hombro con Fernando Alonso.

