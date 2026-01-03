Lo que necesitas saber: Durante la madrugada del 3 de enero del 2025, el gobierno de Estados Unidos hizo una intervención en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.

¿Estados Unidos puede ser sancionado por la FIFA? Esa es la pregunta que ha surgido tras su intervención a Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro.

Sabemos que la mayoría de los partidos del Mundial 2026 se jugarán en territorio estadounidense, incluida la final. Sin embargo, las tensiones con Venezuela podrían impactar negativamente su relación con la FIFA.

Y si bien, no existe un artículo como tal que castigue directamente las decisiones políticas de un país, sí tenemos antecedes de sanciones por temas políticos y militares, por ejemplo, el veto a Rusia por invadir a Ucrania en febrero del 2022.

Pero ¿Qué dice el reglamento de la FIFA? ¿Estados Unidos puede perder la sede?

Fotografía fifa.com

¿Qué dicen los Estatutos de la FIFA?

Aunque la FIFA establece en sus Estatutos que es un organismo neutral en materia de política y religión, prohibe la discriminación de cualquier país por posicionamiento político.

Está prohibida la discriminación de cualquier país, persona o grupo de personas por cuestiones de raza, color de piel, origen étnico, nacional o social, género, discapacidad, lengua, religión, posicionamiento político o de cualquier otra índole, poder adquisitivo, lugar de nacimiento o procedencia, orientación sexual o por cualquier otra razón, y será sancionable con suspensión o expulsión.

La FIFA se declara neutral en materia de política y religión. Se contemplan excepciones en los casos que afecten a los objetivos estatutarios de la FIFA.

Donald Trump revela fotografía de Nicolás Maduro / Captura de pantalla

Sin embargo, en casos extraordinarios, la FIFA explica que el Congreso tendrán la decisión de suspender o expulsar a las Federaciones miembros. Tal como sucedió en el caso de Rusia.

El Consejo tuvo una asamblea y se determinó la expulsión de todos lo equipos rusos a nivel club y selección de todos los torneos de la FIFA. En aquel entonces, se dijo que la invasión de Rusia iba en contra de los principios que impulsa el órgano rector de la FIFA y de ahí se derivó la sanción, además claro, de la presión social que hubo en aquel entonces.

Comunicado de la FIFA tras sanción a Rusia / Captura de pantalla

¿Estados Unidos podría quedarse sin sede del Mundial?

Dicho todo lo anterior, la intervención de Estados Unidos a Venezuela no deriva en una sanción directa de la FIFA por lo que su papel como sede principal del Mundial 2026 no corre riesgo, al menos que la tensión escale a niveles más graves, entonces sí, la FIFA reunirá a su Consejo para tomar una decisión al respecto.