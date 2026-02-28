Lo que necesitas saber: Tomás Machac de Chequia fue el ganador del Abierto Mexicano en el 2025, tras derrotar en la final a Alejandro Davidovich.

Listas las finales del Abierto Mexicano de Tenis. En singles, el italiano Flavio Cobolli se medirá a Frances Tiafoe, ambos buscarán conquistar su primer trofeo en Acapulco.

En dobles, Marcelo Melo y Alexander Zverev derrotaron a Rodrigo Pacheco y Rafael Jordan en la semifinal y ahora se enfrentarán a la pareja conformada por Alexander Erler y Robert Galloway.

Vayan apartando su noche del sábado 28 de febrero, para que no se pierdan ni un solo set de las finales en Acapulco. Aquí les decimos dónde y a qué hora verlas.

@AbiertoTelcel @AbiertoTelcel

Cobolli vs Tiafoe: Final Abierto Mexicano

La final entre Flavio Cobolli vs Frances Tiafoe del Abierto Mexicano de Tenis se juega el sábado 28 de febrero a las 21:00 hrs, será el último encuentro antes de despedir el torneo.

Tal como ha sucedido durante todo el torneo, el partido podrá seguirse a través de la señal de ESPN y Disney+.

Final singles Fecha y hora Transmisión Flavio Cobolli vs Frances Tiafoe 28 de febrero

21:00 hrs ESPN

Disney+

Cobolli llega a la final en el puesto número 20 del ranking de la ATP, mientras que Tiafoe marcha en el lugar 28. Si el ranking se impone, el italiano se llevará la victoria, pero sabemos que las estadísticas no juegan finales.

Los puntos a repartir:

Campeón: 500 pts

Finalista: 330 pts

Fotografía abiertomexicanodetenis.com

Abierto Mexicano Final Dobles

Tristemente, para el público local, Rodrigo Pacheco y Rafael Jordan cayeron en las semifinales, por lo que no habrá presencia mexicana en las finales. Peeero, la buena noticia es que podremos ver en acción a Alexander Zverev, número 4 del mundo, junto a Marcelo Melo en la final de dobles.

Se enfrentan a Alexander Erler, Robert Galloway. La final de dobles también se juega el 28 de febrero, pero a las 18:30 hrs, un poco más temprano. La transmisión va por ESPN y Disney+.

Final dobles Fecha y hora Transmisión Alexander Erler, Robert Galloway vs Marcelo Melo, Alexander Zverev 28 de febrero

18:30 hrs ESPN

Disney+

Los puntos a repartir:

Campeón: 500 pts

Finalista: 300 pts

Fotografía biertomexicanodetenis.com

¿Quién les gusta para campeón del Abierto Mexicano Tiafoe o Cobolli?