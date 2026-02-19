Lo que necesitas saber: En el 2023, Rodrigo Pacheco fue campeón de dobles en Roland Garros Junior.

Si son aficionados del tenis, seguramente les suena el nombre de Rodrigo Pacheco, un tenista mexicano que busca hacerse de un lugar en el mundo profesional. Aunque no crean que su carrera empezó hace un par de años; por el contrario, desde los 12 años se fue a Europa en busca de cumplir su sueño.

Y como todo niño que sueña con ser profesional en el mundo del deporte, tuvo que hacer varios sacrificios para comenzar a competir. Se fue sin saber inglés, gracias al esfuerzo de sus padres y comiendo pizza todos los días, porque era lo más barato.

Foto: Abierto Mexicano de Tenis (Facebook)

Sobrevivió al mundo exterior con pizza y con la única frase en inglés que sabía: ‘Hello, how are you?’. Acá les vamos contar un poco de la historia de Rodrigo en el mundo del deporte blanco.

Rodrigo Pacheco y su historia en el tenis

Rodrigo Pacheco Méndez nació el 25 de abril de 2005 en Mérida, Yucatán. Aunque no llegó solo a este mundo, lo hizo junto a su hermana gemela, Fernanda. Su padre es un gran aficionado del tenis, por lo que ellos comenzaron a jugarlo desde que eran pequeños.

Sin embargo, con el paso del tiempo, ese juego se convirtió en la vida profesional de Rodrigo. Todo comenzó cuando tenía 12 años, viajó a Europa como uno de los futuros talentos de México en el tenis,

“Recuerdo que no hablaba inglés y no teníamos demasiado dinero. Mi familia hizo un gran esfuerzo para mandarme a Europa, juntar el dinero fue muy difícil. Recuerdo que comíamos pizza todos los días porque era lo más barato”. Contó Rodrigo en una entrevista con el ATPTour.com.

Foto: Abierto Mexicano de Tenis (Facebook)

Y aunque andaba compitiendo contra muchos tenistas europeos, le tocaba comer pizza, no porque fuera su comida favorita, más bien porque era lo más barato. En ese tiempo el dinero no le sobraba a su familia, así que tenía que ahorrar en todo lo que pudiera.

En aquel viaje conquistó tres victorias individuales y una por equipos; un momento quedó grabado en su memoria para siempre como el inicio de su carrera. Fue ahí cuando pensó: “Creo que tengo una oportunidad de ser profesional” y no se equivocó.

El inicio de su carrera profesional

La carrera profesional de Rodrigo Pacheco inició de forma oficial cuando tenía 17 años, tras competir en el circuito de la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés). Un año después, en el 2023, no solo alcanzó el N° 1 en el ranking juvenil combinado de la ITF también fue campeón de dobles en Roland Garros Junior.

Fotografía rodrigo-pacheco-mendez.com

Rodri siguió trabajando y en el 2024 se metió al Top 600 ATP en el lugar 598, luego de llegar a Cuartos de Final en el Challenger de Acapulco.

Aunque fue en el 2025, cuando hizo historia en el Abierto de Acapulco. Se convirtió en el primer mexicano en ganar un partido de cuadro principal desde el 2011, cuando lo consiguió Santiago González.

Pacheco derrotó al australiano Aleksandar Vukic por 7-5, 4-6, 7-6(4). En un juego que duró tres horas, pero que lo llenó de alegría. Cientos de mexicanos fueron testigos de su victoria; corearon su nombre y le cantaron el ‘Cielito lindo’.

Fotografía Abierto Mexicano de Tenis (Facebook)

“No tengo palabras para describir lo que pasó, siento mariposas en el estómago, todo fue muy rápido, fue una emoción increíble y más que nada el público mexicano cómo me apoyó desde el punto uno hasta el último”. Dijo tras ganar aquel juego.

La historia entre Rodrigo, el tenis y el Abierto de Acapulco recién comienza, tanto así que lo veremos en la edición del 2026.