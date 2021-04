Getty Images Florenito Pérez, tras el fracaso de la Superliga Europea: “Estoy triste y decepcionado” April 21st, 7:46pm April 21st, 7:46pm Sergio Ramírez Deportes

Los 12 equipos que Florentino Pérez iba a dirigir como presidente de la Superliga Europea, sólo se quedó con dos: Real Madrid y Barcelona. Los seis clubes británicos, los tres italianos y uno de los tres españoles, renunciaron a la nueva competencia que amenazaba con cambiar las estructuras de futbol y que hizo enfurecer a la UEFA, ligas, y aficionados.

El también presidente del Real Madrid, no tuvo otra más que aceptar que la Superliga de Europa está en pausa a sólo 48 horas de su nacimiento. El empresario español tenía en agenda diversas entrevistas para hablar sobre el proyecto, pero tras la renuncia de casi todos los equipos fundadores, tuvo que posponer las entrevistas. “Anoche estábamos trabajando, acabamos la reunión a la una de la noche”, explicó a la Cadena SER.

Florentino Pérez: “Quizá no hemos sabido explicarlo bien”

Florentino se quedó solo en su proyecto. Barcelona someterá a consenso su futuro en el torneo y apunta para ser el undécimo club en anunciar su salida. “Estoy triste y decepcionado. Quizá no hemos sabido explicarlo bien”, dijo el empresario.

Florentino dio una entrevista el lunes 19 de abril al popular programa español ‘El Chiringuito, y su discurso dejó más dudas que certezas. En las horas siguientes comenzaron a bajarse de la Superliga los equipos ingleses y por la mañana del miércoles 21 de abril fueron los italianos, junto con el Atlético de Madrid. Lo que costó construir durante tres años, se desmoronó en dos días.

“Llevamos tres años trabajando en el proyecto, que era para luchar contra la situación económica. La Liga es intocable y donde podíamos sacar algo más era entre semana. El formato de la Champions está obsoleto y viejo, sólo tiene interés a partir de cuartos de final”, dijo Florentino.

Acusa la agresividad de la UEFA

Antes de ser anunciado el nacimiento de la Superliga Europea, la UEFA y la FIFA amenazaron con vetar a los equipos y los jugadores del torneo de Florentino, de modo que podrían jugar ni en sus ligas ni en torneos internacionales, principalmente en los Mundiales.

“Nunca he visto una agresividad más grande. Por parte de la UEFA y de las ligas, era orquestado y nos han sorprendido. Cuando damos la noticia pedimos hablar con la UEFA. Esa agresividad no la he visto. Amenazas e insultos, como si hubiéramos matado a alguien, como si hubiéramos matado al futbol”, estableció.

Florentino Pérez fue traicionado por los equipos ingleses

El presidente del Real Madrid indicó que de los 12 equipos fundadores, hubo uno que no estaba convencido, ese club habría sido Manchester United o Machester City, al que Florentino señala por haber iniciado una campaña para dejar a la Superliga Europea con una imagen negativa.

“Había alguien en el grupo inglés que no tenía interés y contagió al resto y les entraron las dudas. No estuvo convencido nunca. Ante esa avalancha dijeron que se bajaban del proyecto. Uno de los Manchester empezó una campaña de que íbamos a acabar con el futbol”, mencionó.

Superliga Europea, en stand by

Florentino Pérez indicó que se buscará una solución para continuar con el torneo, pese a que los planes originales se hayan estropeado y que aún cuentan con la Juventus y Milán, que aunque anunciaron su salida de la Superliga, aún están dentro del proyecto junto con Barcelona.

“El proyecto está en stand by. La Juve y Milán no se han ido, queremos ver cómo somos capaces, queremos la atención de todo el mundo. No es verdad que me han dejado solo. He hablado hoy con Agnelli (presidente de la Juventus) tres veces hoy. Ya hemos hecho el trabajo de recaudar dinero con JP Morgan para salir del agujero. Sería un pecado que no consolidáramos este proyecto”, dijo.