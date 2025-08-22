Lo que necesitas saber: Estas medidas que toma la FMF son a raíz de la violencia que se vivió en tres estadios de la Liga MX en la pasada jornada.

Antes de que veamos escenas como las de la Sudamericana (un momento… ¿alguien recuerda el Querétaro-Atlas?), la Federación Mexicana de Futbol (FMF) da a conocer nuevas medidas que, de aplicarse bien, deberán hacer que la violencia en los estadios de la Liga MX disminuya… y hasta sea tipificada como delito grave.

Aunque… ¿ver cómo agarran a golpes con un palo a un vato, no ya es un delito grave? Pues…. sí, pero, ¿quizás ahora va con agravante de que fue cometido en un estadio? Quién sabe…

La afición de Querétaro volverá al Estadio Corregidora – Foto: Agencia Mexsport

FMF endurecerá medidas de control dentro y fuera de estadios de Liga MX

De acuerdo con un comunicado de la FMF, las medidas de seguridad se incrementarán dentro y fuera de los estadios. “Dentro”, serán responsabilidad de la Liga MX; “fuera”, de las autoridades locales… en especial de la policía.

En lo que respecta a las medidas fuera de estadios, se indica que se redoblarán los operativos antes y después de los juegos. Es decir, habrá más presencia de policías… y se le echará más ganas a “los insumos de inteligencia” (¿?) que se comparten entre clubes y autoridades, para toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas.

El Fan ID fue obligatorio en el Mazatlán vs Monterrey / Agencia Mexsport

Lo más importante dentro de las medidas cuya responsabilidad cae las autoridades parece ser que se buscará que sea tipificado como delito grave la violencia en los estadios…

FMF advierte que ya se comenzará con “sanciones ejemplares” por fallas en protocolos de seguridad

En lo que toca a la Liga MX, se le recordó a los clubes que remitan a “los rijosos” a los juzgados cívicos que, en teoría, hay en cada uno de los estadios. “Todo aficionado desalojado deberá ser puesto a disposición de las autoridades, dependiendo el motivo”.

Meme / Imagen: Redes

Se advierte que ya se comenzarán a poner “sanciones ejemplares” cuando la Comisión Disciplinaria de la FMF detecte fallas en los Protocolos de Seguridad… y habrá una campaña de sensibilización entre los que van a los estadios… con todo y difusión del “Código de Conducta del Aficionado”. ¿Cómo ven?

Estas medidas son tomadas a partir de que, en la pasada jornada, en tres estadios de la Liga MX se armaron los fregados (ahí mismo, en el comunicado, se avisa que ya se impusieron medidas correctivas… como la cancelación de cuatro abonos de aficionados.