Los testimonios de la afición del Atlas que viajó a Querétaro: “La policía se fue”

La tragedia que se vivió durante el partido entre Querétaro y Atlas de la Liga MX dejó asesinatos y uno de los días más tristes en la historia del futbol mexicano. Seguidores de ambos equipos que solo iban a divertirse terminaron en medio de una sangrienta campal protagonizada por las barras, y muchos de ellos no pudieron volver a casa.

Una vez que pudieron salir del estadio y de la ciudad de Querétaro, los autobuses con aficionados del Atlas llegaron por la noche a Guadalajara. Algunos necesitaron atención médica, por lo que grupos de paramédicos se encargaron de revisarlos inmediatamente.

Sin embargo, otros también se tomaron el tiempo de hablar ante los medios. A pesar del shock y de las pérdidas humanas, el objetivo es que esta información trascienda para que las investigaciones no tomen otro rumbo. El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, se excusó en que se analizarán pruebas y la realidad es que todo está muy claro en las pruebas que circulan en redes sociales.

La impotencia en los relatos de la afición del Atlas que estuvo en el Corregidora

Ya muy cerca de casa, los grupos que viajaron a apoyar al Atlas contaron lo que se vivió en el estadio. Lo que comenzó como cualquier otra aventura junto a sus amigos y compañeros de cancha tomó tintes lamentables y todas las versiones coinciden en que hubo nula seguridad en el Corregidora.

“El problema fue que la policía y los de seguridad se fueron; eso se dio en el estadio, no había nadie de seguridad. Los cuatro o cinco policías que había no hicieron nada. Nos trataron re bien al principio. El ingreso fue normal y ya después pasó esto. Nos dejaron solos, pero también se brincó gente de la barra local. Éramos como mil 500 personas o 2 mil, pero esos contra 20 mil está cañón“, explicó.

Así el testimonio de un aficionado rojinegro "Reno" de lo que aconteció en Querétaro

Otro fan del Atlas lamentó las agresiones que sufrieron su pareja y su madre. Esta es otra prueba de que no hubo consciencia y que nadie se detuvo a ver si tenía enfrente a una mujer o a un niño.

“Hubo golpes, por todos lados llegaban. Yo corrí con mi mamá y mi novia protegiéndolas hasta la cancha, hay videos en los que les están pegando. Cuando nos dejaron salimos corriendo hacia el estacionamiento, ahí gente de Querétaro nos ayudó a ir por camisas y regresar. A mi novia y a mi mamá sí les pegaron. Es una impotencia por no poder hacer nada, eran más de 15 contra nosotros“

"A mi novia y a mi mamá les pegaron, eran más de 15 contra nosotros. Gente de Querétaro nos ayudó a conseguir playeras", dice aficionado del Atlas que estuvo en La Corregidora

El conductor de un autobús relató las agresiones fuera de la cancha

Cada vez que los aficionados hacen viajes para seguir a sus equipos en calidad de visitante, hay autobuses y camionetas que los trasladan entre ciudades. Y parte importante de esos viajes son los conductores. Uno de ellos habló sobre lo que ocurrió en el Corregidora y destacó que nunca antes vio algo así, por lo que podría tratarse de nexos con grupos fuera del futbol.

“Yo tengo muchos años moviendo a la porra de Atlas, de Chivas, de América aquí en Guadalajara. En los 15 años que tengo, nunca he vivido como lo que viví hoy. Lo que pasa es que había muy poca vigilancia, se salió de control. Esto puede detonar, pero lo que vivimos ahí fue algo como de crimen organizado. No eran aficionados de Querétaro y los policías no hacían nada“