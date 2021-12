Fórmula E apostará por el regreso de las mujeres como pilotos a su parrilla

¡Qué emoción! La Fórmula E es una categoría muy atractiva del deporte motor y la intención de sus directivos es reincorporar pronto a las mujeres como pilotos. El camino que han recorrido pioneras como Susie Wolff es de suma importancia para la presencia femenina en el automovilismo y parece que está cerca de ser una realidad todavía más grande.

Eso sí, ya hay nombres que han pasado por esta parrilla hace unos años. Katherine Legge se desempeñó como piloto de Amlin Aguri en la temporada 2014-15, aunque más adelante su lugar fue ocupado por el mexicano Salvador Durán. Por su parte, Michela Cerruti corrió con Trulli en la misma campaña y su mejor resultado fue un doceavo lugar en Punta del Este.

Alberto Longo, cofundador de la Fórmula E, habló sobre el tema durante las pruebas que se llevan a cabo en Valencia. Además de resaltar que la igualdad es un punto importante para la categoría, reveló que llevan varias semanas en diálogo con la gente de la FIA para abrir puertas y que estas no se cierren de nuevo.

“Tener a una mujer en la parrilla no es algo que me apetece, es algo que vamos a hacer seguro. Es un tema que estamos hablando desde hace un año o un año y medio. Ustedes saben que nosotros siempre hemos abogado por la inclusión. La parte estelar sería tener una piloto, estamos buscando con la FIA de qué forma incluir a una mujer en el campeonato“, dijo Longo según Soy Motor.

The future’s coming.

And there’s no turning back.

Gen3. Season 9. 2022/23. #ChangeAccelerated

— ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) November 29, 2021