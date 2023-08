Lo que necesitas que saber: El Barcelona está peleando por recuperar el prestigio perdido, pero no será una tarea sencilla porque no todas las cosas están a su favor

Las interrogantes sobre el Barcelona siguen en el aire de los expertos, de sus aficionados, de sus detractores y los fans del futbol. ¿Es realmente un equipo para competir por la Champions o volverá a fracasar rotundamente en competencias europeas?

Desde que se fue Messi, las cosas no han salido nada bien para los culés. Entraron en una crisis financiera de la que no han podido salir y futbolísticamente, tampoco han podido levantar la cabeza.

El adiós de Messi al Barcelona – Foto: Getty Images

Sí, ganaron la última liga de España, pero eso no evita que los fracasos se aligeren un poco. Dos veces eliminado en fase de grupos de la Champions League y después, volver a estar eliminados en Europa League.

En la temporada 2023-2024, llega una nueva oportunidad de reivindicarse, porque el proyecto deportivo del club avanza y con algunos fichajes, la ilusión está renovada.

Peeeeeeeeeeeero, ¿cuál es el verdadero análisis de la situación del Barcelona de cara a la nueva temporada que se viene? Contando La Liga, Champions League y Copa del Rey.

Pedri en el tour del Barcelona por Estados Unidos – Foto: Getty Images

Debilidades y fortalezas del Barcelona para la temporada 2023-2024

Primero, tenemos que decir que el primer examen oficial de la campaña ante el Tottenham por el trofeo Joan Gamper, lo pasó, pero de panzazo, porque ganó in extremis ante ‘Spurs’.

Y de a poco, se pueden ver las mejoras que ha tenido el equipo de Xavi Hernández, aunque también, las deficiencias que pueden encontrar los rivales de los blaugranas.

Fortalezas

Marc-Andre Ter Stegen

Tenemos que hablar del portero, porque el alemán es seguridad bajo los tres palos, además, de que en la campaña pasada rompió un récord del Barcelona y europeo de porterías en cero.

Eso habla, de que Xavi Hernández no tendrá que centrar su preocupación en la portería, porque cada que le lleguen al Barcelona, Marc-Andre Ter Stegen es un seguro de vida.

Ter Stegen un seguro de vida para los culés – Foto: Getty Images

Una defensa super reforzada para el Barcelona

Andreas Christensen resultó ser un hombre de hierro para los culés y se fue ganando con buenas actuaciones el puesto como central titular. Ronald Araujo se consolidó y es el principal central en el Barcelona.

El problema de la temporada pasada, fueron las lesiones porque muchos jugadores no estuvieron en partidos importantes y los recambios no funcionaron al 100%.

Así que, el Barcelona comenzó a fichar de acuerdo a esas necesidades y llegó Iñigo Martínez, un hombre de bastante experiencia comprobada y capaz de aparecer para sacar las papas del fuego en defensa.

Iñigo Martínez, el fichaje en defensa de los culés – Foto: Twitter (@Sport)

Con la llegada de Iñigo, el Barcelona gana profundidad en defensa, algo que puede ser clave en momentos cruciales de la temporada y todavía pueden sumar a alguien más cuando se concreten las salidas de Sergiño Dest y Clement Lenglet.

Medio campo de élite

Se fue Sergi Busquets, pero la juventud y la calidad de los mediocampistas que se quedaron (Gavi, Pedri y Frenkie de Jong) es bastante alta, digna de competir con cualquiera.

Y si a eso le agregamos los fichajes de Oriol Romeu, mediocampista cumplidor que puede entregarle mucho al Barcelona y a Ilkay Gundogan, uno de los mejores medio centros de todo el futbol.

La presentación oficial de Gundogan como culé – Foto: Getty Images

El mercado sigue abierto y el Barcelona todavía podría sumar un mediocampista más para completar una media de locura.

La ofensiva del Barcelona luce brillante

Con sólo decir que Robert Lewandowski está en el equipo, es suficiente, pero no sólo es el hecho de tener al -posiblemente- mejor centro delantero del mundo.

‘Lewa’ uno de los mejores 9 del mundo – Foto: Getty Images

Ansu Fati parece recuperar de a poco el nivel que maravilló al mundo hace unos años, Ferran Torres buscará consolidarse en la plantilla, Raphinha quiere explotar al máximo su nivel y Lamine Yamal es un juvenil que promete entregar demasiado a los culés.

Ousmane Dembélé sigue siendo una incógnita, porque no sabemos si se va o se queda. Y también, faltan por concretarse algunos fichajes importantes en ofensiva, lo que potenciaría al equipo al máximo.

Deficiencias culés

Las lesiones, una constante

Uno de los principales problemas a los que se enfrentó el Barcelona, fueron las lesiones y tras los primeros minutos del Joan Gamper, lo sigue siendo. Ronald Araujo salió del campo lesionado.

Todavía no comienza oficialmente la temporada y el Barcelona ya vuelve a sufrir con estos temas en uno de los jugadores más importantes de toda la platilla.

Foto: Getty Images

El dinero, el mayor problema del Barcelona

Este 11 de agosto arranca la temporada 2023-2024 en España y el Barcelona todavía no ha podido registrar a sus fichajes, pero siguen pensando en otros jugadores para reforzar la plantilla.

La masa salarial sigue siendo un problema, contando y que dos de los sueldos más altos se fueron en verano. Así que, tendrán que trabajar a marchas forzadas para poder registrar a sus fichajes.

Además, de hacer una planeación para afrontar los nuevos fichajes que buscan para pelear por la Champions League, ‘hora sí.

El jersey del Barcelona para la temporada 2023-2024 – Foto: Twitter (@FCBarcelona)

La inconsistencia de sus jugadores

Ter Stegen, Araujo, Pedri, Gavi y Lewa han rendido siempre, pero el resto de los jugadores han tenido una de cal por miles de arena. Muchos de los fichajes han dejado mucho qué desear.

Entre que no está en su posición, Jules Kounde no es el jugador que fue en Sevilla. Dembélé (si se queda) ha tenido problema con lesiones e irregularidad de juego, que no lo ha dejado brillar al máximo.

Ferran Torres y Raphinha son casos similares, pues llegaron con cartel de estrellas, pero han demostrado muy poco y hasta han perdido la titularidad con otros jugadores.

Xavi Hernández deberá trabajar a la perfección para poder tener a todos al mejor nivel, sanos y en el más alto nivel competitivo para poder aspirar a no hacer el ridículo en Champions, en Copa del Rey y repetir como campeón en España.

Xavi Hernández y el nuevo proyecto del Barcelona – Foto: Getty Images

