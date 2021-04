Las reacciones tras la espeluznante fractura de Chris Weidman en UFC 261

La UFC le dio la bienvenida a los aficionados en el Veterans Memorial Arena de Jacksonville, en Florida, donde el nigeriano Kamaru Usman retuvo el título del peso welter en el evento UFC 261, a costa del estadounidense Jorge Masvidal, a quien le apagaron las luces en el segundo asalto.

Masdival no fue el único estadounidense quien tuvo una mala noche en el evento 261 de la UFC, pues Chris Weidman fue retirado en camilla y trasladado a un hospital tras sufrir una aparatosa fractura de tibia y peroné, de la cual ya fue intervenido.

Weidman dejó de manifiesto lo importante no sólo de la técnica, sino la precisión para conectar a cualquier oponente, pues el estadounidense de 36 años se fracturó la pierna después de realizar el primer ataque del combate.

Intentó conectar la parte posterior de la rodilla de Uriah Hall con una patada de derecha, pero en el ataque contactó de lleno los cóndilos de tibia y peroné de su oponente, que son estructuras muy sólidas, de modo que al soltar la patada, la pierna de Weidman se partió en dos.

Cuando el estadounidense de 36 años quiso volver a apoyar la pierna, ésta terminó por fracturarse y perdió estabilidad por completo. Sólo habían pasado 17 segundos y la pelea había terminado.

En diciembre de 2013, Anderson Silva sufrió una lesión similar, por lo que el infortunio de Weindman fue comparado con el Silva, de 46 años, y quien se expresó al respecto con un mensaje en Instagram, en el que pidió respeto para el estadounidense.

“Mis sentimientos más profundos y sinceros. Ten fe, te deseo una pronta recuperación. En este momento les deseo a ti y a tu familia luz, amor y conocimiento. A los fanáticos del deporte, respeten este momento de este increíble guerrero y deseamos que se recupere al 100% pronto. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia”, compartió.

Conor McGregor también se hizo presente en redes sociales e hizo referencia a la doble cara de la ‘low kick’, la cual puede entregar buenos dividendos si se ejecuta de manera precisa o todo lo contrario.

“Espero que Chris Weidman pueda recuperarse completamente. Nunca es agradable ver algo así. Qué locura es la pantalla a la pantorrilla. No hace falta nada de habilidades, ni equilibrio, ni flexibilidad. Puede ser realmente bueno o realmente malo”, indicó.

Hoping Chris Weidman has full recovery! Never nice to see.

Crazy is the calf kick. No skill, balance, or flexibility, or anything does it take. It’s like watching a punt of a pig skin in the 50s. Up the yard!

Crazy how it can go either way. One great for you, or real bad against

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 25, 2021