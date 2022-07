Arsenal ya tiene nuevo delantero. Los Gunners hicieron oficial el fichaje del brasileño, Gabriel Jesus, proveniente del Manchester City, al que habrían pagado más de 50 millones de euros. El sudamericano firmó un contrato por cinco años, el cual lo mantendrá ligado al equipo londinense hasta los 30 años de edad.

Tras la llegada de Erling Haaland al Manchester City, se podía saber que las opciones de juego se reducirían para el delantero que entregó casi una centena de goles a los Citizens desde la temporada 2016-17, cuando arribó a la Premier League.

Asimismo, las puertas del Arsenal se le abrieron de par en par luego de que los Gunners perdieran a su referente de ataque, el francés Alexandre Lacazette, quien se marchó libre al Lyon después de terminar contrato.

?? Nosso Novo Número Nove — Arsenal (@Arsenal) July 4, 2022

¿Gabriel Jesus es lo que necesita Arsenal?

Los Gunners han sufrido para encontrar un goleador, de modo que en el Emiratess Stadium aún se recuerda a Thierry Henry, a quien el propio delantero brasileño se refirió al ser presentado.

Gabriel Jesus se declaró como un seguidor del Arsenal (no necesariamente un aficionado) precisamente gracias a la época de Henry. “Seguí al Arsenal cuando era joven gracias a Henry. No seguía a muchos equipos europeos, pero cuando vi a algunos de los jugadores que estuvieron aquí, pensé: ‘Vaya, este club es grande’”.

El objetivo es la Champions

No es un secreto que el Arsenal ha perdido mucho terreno en el mapa europeo, sobre todo desde la salida del legendario estratega, Arsene Wenger.

Durante la temporada 2021-22 no sólo no vimos a los Gunners en la Champions, sino que no le alcanzó para calificar a la Europa League, a la cual regresa esta campaña. Arsenal se quedó a tres puntos de calificar a la Champions, lo cual habría sido posible con una mayor producción goleadora y ese es el objetivo del club con el fichaje de Gabriel Jesus.

Un delantero que no depende del área

Gabriel Jesus cuenta con un olfato goleador importante, aunque no sólo hace goles, sino que genera futbol fuera del área. Además de jugar como delantero centro, Jesus se desempeñó con Josep Guardiola como extremo, tanto por el lado derecho como por el izquierdo.

De esta manera, se puede decir que brasileño es un delantero que no depende totalmente del área. Es un jugador rápido y a la vez desequilibrante, que juega y hace jugar, aunque a veces se le reclama el hecho de que no toma las mejores decisiones en el área rival.

Mayor producción que Lacazette

Tal vez Arsenal ficha a un jugador que ha venido abajo en cuanto a rendimiento y producción goleadora, pero aún así, el brasileño pasa por un mejor momento respecto al de Lacazette… o eso es lo que los números dicen.

Gabriel Jesus cerró su última temporada con el Manchester City con 13 goles, la cifra más baja desde que llegó a la Premier League para la temporada 2016-17, en la cual hizo siete tantos.

Aún así, el sudamericano supera los seis goles que hizo Lacazette en la temporada pasada. La mejor campaña del francés con el Arsenal fue la 2018-19, cuando marcó 19 goles.

Gabriel Jesus superó la cifra de los 19 goles en dos ocasiones con el Manchester City, y con una menor edad. Claro que cuentan los nombres que lo rodearon, aunque las cifras hablan por sí solas.

Temporada Goles de Lacazette Goles de Gabriel Jesus 2021-22 6 13 2020-21 17 14 2019-20 12 23 2018-19 19 21 2017-18 17 17 2016-17 Jugaba en Lyon 7

Mikel Arteta lo conoce

Gabriel Jesus no llega a tierra desconocida, pues se reencontrará con un viejo conocido, Mikel Arteta. Antes de convertirse en el estratega del Arsenal, Arteta trabajó muy de cerca con Gabriel Jesus en el Manchester City, donde se desempeñaba como auxiliar técnico.

“Él me ayudó mucho. Siempre nos quedábamos después de las sesiones de entrenamiento. Creo al cien por cien en Mikel”, mencionó el delantero.

“Conozco muy bien a Gabriel personalmente, y todos lo conocemos bien desde que llegó a la Premier. Juega una posición que ha estado en nuestro radar durante mucho tiempo y hemos logrado conseguir un jugador que todos queríamos, así que estoy muy feliz”, declaró Arteta.