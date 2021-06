Ganadores y perdedores: Lo que nos dejó el evento Hell in a Cell de WWE

El campeonato de la WWE sigue en la cintura de Bobby Lashley, después de una brutal lucha dentro de la Hell in a Cell, la estipulación era sencilla, si Drew McIntyre perdía no podría optar nuevamente al campeonato de Lashley, así que puede despedirse de ver su campeonato de regreso para los siguientes y todos los eventos.

Lashley salió de la celda infernal como campeón de la WWE, pero, aunque dio un gran esfuerzo y soportó todos los embates que McIntyre hizo con sillas y hasta las escaleras metálicas, tuvo un amuleto de la suerte en su amigo, MVP, quien después de necesitar otro árbitro para la lucha debido a un golpe sin intención, entró a la celda, junto con el referí que reemplazaría.

En repetidas ocasiones le costó la victoria a Drew McIntyre, pues rompió una cuenta que estuvo cerca de llegar a 3, el karma siempre se hace presente y no fue la excepción para MVP, pues terminó en una mesa gracias a McIntyre y pensó que ya se había desechó de él, pero no fue así. Cuando Drew preparaba su movimiento final, la “Claymore Kick”, MVP le tomó la pierna y con la distracción, Lashley le hizo un famoso paquetito para la victoria.

No fue el único título que estuvo en juego en Hell in a Cell, pues el campeonato femenino de Smackdown sería dentro de la Hell in a Cell entre Bianca Belair y Bayley, que inicialmente era una lucha sin estipulaciones, pero en que la última edición del show semanal del 18 de junio, la campeona lanzó el reto a Bayley para que la lucha fuera dentro de la celda infernal.

Bayley aceptó y llegó el día en que ambas se midieran dentro de la celda. Ambas dieron todo de sí para regalarnos una de las mejores luchas de la noche y brillaron en el intento. Finalmente, Belair utilizó una escalera en el ring para usarla y hacer que Bayley sucumbiera en su intento de despojar a Bianca del campeonato.

El resto de las peleas en Hell in a Cell de WWE

Raw también vio su campeonato femenino defenderse en Hell in a Cell, pero no dentro de la celda. Rhea Ripley retuvo su campeonato ante Charlotte Flair, a pesar de que la hija del 16 veces campeón de la WWE, ganará la lucha por descalificación.

Charlotte buscaba su reinado número 14 dentro de la empresa, estuvo dominando a la campeona por gran parte de la lucha, pero no fue suficiente para lograr la cuenta de 3 o hacer rendir a su rival para salir con el campeonato, una descalificación de la campeona la hace que su campeonato no cambie de cintura en Hell in a Cell.

Seth Rollins y Cesaro, 2 grandes estrellas de la WWE, no sólo por su nivel de popularidad o logros dentro de la empresa, sino porque técnicamente son 2 de los mejores luchadores de la compañía y el combate fue todo lo que esperábamos.

Llaveo y contrallaveo de uno al otro, demostraciones de poder por parte de Cesaro y un Seth Rollins que busca ser contendiente al título nuevamente. Cesaro dominó el combate, pero no pudo completar el trabajo, gracias a un “paquetito”, el Mesías, se llevó el combate.

Kevin Owens y Sami Zayn tuvieron otro capítulo en su larga lista de combates que lleva desde Ring of Honor hasta la WWE. Siempre que se enfrentan, es un lujo ver la química que tienen dentro del cuadrilátero. Toda su historia comenzó como una amistad que a lo largo de los años ha tenido altibajos y ahora los enfrenta una vez más.

Una Helluva Kick fue la llave que Zayn utilizó para vencer a Kevin Owens, su movimiento final golpeó directo en la mandíbula de Owens, a quien se le movieron todas las neuronas de su cabeza y perdió el combate.