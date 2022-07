El llamado de George Russell a Fórmula 1 tras el accidente de Zhou: "Hay algo que aprender"

El accidente de Guanyu Zhou en el Gran Premio de Gran Bretaña nos recordó los riesgos que existen en la Fórmula 1, así que reforzar la seguridad es clave. George Russell estuvo involucrado en el incidente y salió de su auto para revisar al piloto chino e intentar auxiliarlo.

Sin embargo, el lugar en el que quedó el monoplaza de Alfa Romeo dificultó la salida de Zhou. Esto despertó la preocupación del británico, quien alzó la voz para que se tomen cartas en el asunto y el circuito de Silverstone sea seguro para todos los pilotos y también para los aficionados en las gradas.

“Fue un incidente increíblemente aterrador, no solo para él, sino también para todos en la multitud. Necesitamos tener, creo, para evitar que el auto se quede atascado en un espacio tan pequeño, en el espacio entre las barreras de neumáticos y la cerca de metal. Simplemente estaba atrapado allí sin ningún lugar adonde ir. Hay algo que aprender“, declaró George Russell de acuerdo con Marca.

Reuters

Varios fans publicaron videos del momento en que Zhou impacta con la última barda que separa las gradas de la pista. Esto nos permitió tener una perspectiva diferente a la de la transmisión de Fórmula 1 y llamó la atención de George Russell de cara a otros eventos en esta pista.

La realidad es que más allá de que el halo salvó una vida más, también hubo un accidente en Fórmula 2 que enciende ciertas alarmas en el entorno de este Gran Premio.

Getty Images

¿Por qué George Russell ya no pudo volver a la carrera?

George Russell no pudo terminar la carrera en Silverstone y por primera vez en la temporada, no terminó en el Top 5. Aun así, se llevó el reconocimiento de los aficionados por haber dejado su auto todavía encendido para ayudar a Zhou; no obstante, el británico se mostró molesto porque consideraba que podía seguir corriendo.

“Cuando regresé, el auto ya estaba en la plataforma y dijeron que no podíamos reiniciar. Entonces es molesto porque el único problema que tuvimos fue un pinchazo. El auto estaba bien en general. Hubo un poco de daño, pero nada espectacular“.