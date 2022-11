A Gianni Infantino, presidente de la FIFA, no le han gustado las críticas sobre Qatar como sede del Mundial del 2022. Joseph Blatter, el anterior presidente de la FIFA, consideró que un error darle la sede a este país, por ser un territorio muy pequeño, mientras que miles de críticas se soltaron en todo el mundo cuando se prohibió el consumo de alcohol a dos días de arrancar el torneo, cuando todo estaba sobre la mesa para que los aficionados pudieran consumir alcohol horas antes de los juegos en los alrededores de los estadios.

Infantino ofreció una conferencia de prensa en la calificó todas estas críticas como hipócritas, sobre todo las que llegan desde Europa. “Los europeos deberíamos disculparnos por lo que hemos hecho al mundo en los pasados tres mil años y deberíamos disculparnos por los próximos tres mil años antes de ponernos a dar lecciones de moral a la gente”.

El polémico discurso de Infantino para defender a Qatar

Qatar ha sido señalado por diferentes frentes desde que fue designado como país sede, empezando por la construcción de sus estadios, para los cuales se emplearon trabajadores inmigrantes con largas jornadas de trabajo entre otros abusos, como el salarial, de acuerdo con Equidem.

Ante esta situación, Infantino lanzó el siguiente discurso. “Hoy me siento qatarí. Hoy me siento árabe. Hoy me siento africano. Hoy me siento gay. Hoy me siento un trabajador inmigrante”, pero al directivo se le olvidó mencionar a las mujeres, algo que un reportero le hizo ver. “Me siento como una mujer”, agregó.

"No tengo que defender a Qatar, ellos pueden defenderse solos. Estoy defendiendo el fútbol y la injusticia". – Presidente de la FIFA Gianni Infantinopic.twitter.com/M09z3zd7Ps — Jorge Ramos (@JorgeRamosFUT) November 19, 2022

Los “falsos” aficionados en Qatar

En los últimos días han circulado imágenes y videos de aficionados en Qatar con playeras de diversas selecciones, entre ellas las de Inglaterra y Argentina. Medios británicos aseguran que estos “hinchas” son personas originarias de India radicadas en Qatar, a quienes les pagan para reflejar apoyo a los equipos calificados al Mundial.

Asimismo han circulado versiones que aseguran que Qatar cubrirá los gastos de mil 500 aficionados provenientes de todos los países calificados al Mundial para hablar bien del país sede.

Infantino calificó las críticas sobre estos aspectos no vistos en Mundiales anteriores como actos discriminatorios. “¿Saben lo qué es esto? Esto es racismo. Puro racismo. Todo el mundo tiene el derecho de alentar al que le gusta”.

Agencia Mexsport

Infantino, quien aseguró que este Mundial será el mejor de la historia, cerró su encuentro con periodistas con un mensaje tal vez poco antinado a los periodistas, en referencia a que no tiene oponentes para reelegirse como presidente de la FIFA. “Desafortunadamente para ustedes, parece que me tendrán que aguantar cuatro años más”.