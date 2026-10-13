Una investigación reveló que en el 2024 Gianni Infantino, recibió aproximadamente 1,72 millones de dólares que NO fueron declarados.

Lo que necesitas saber: La próxima junta del Consejo de la FIFA que se celebra el 15 de octubre de 2026 en Zúrich

Gianni Infantino sigue acumulando problemas. No solo rechazaron su propuesta de vender parte del Mundial y se tambalea su reelección como presidente de la FIFA. Ahora, nos enteramos, gracias a The Times, que en el 2024 recibió aproximadamente 1,72 millones de dólares que NO fueron declarados.

¿Y para qué usó Infantino ese dinero? Bueno, de acuerdo con la investigación, Gianni rentó una lujosa villa en el Miami Beach, Sunset Islands.

Captura de pantalla vía X

¿Gianni Infantino recibió un pago ‘secreto’?

Según The Times, en el 2024, Gianni Infantino recibió los 1,72 millones de dólares por parte de la FWC2026 US Inc. Dicha empresa fue creada para organizar el Mundial 2026. Sí, el mismo que se jugó en Estados Unidos, Canadá y México y en el que vimos la enorme influencia de Donald Trump sobre Infantino.

El problema es que el reglamento de la FIFA (artículo 43, apartado 13, de los Estatutos de la FIFA) establece que la remuneración individual del presidente, miembros del Consejo y el Secretario General se hará pública. Algo que claramente no sucedió en este caso.

Fotografía Jorge Martinez/Mexsport

El pago ‘secreto’ de Infantino fue revelado por el formulario 990 del ISR que utilizan las organizaciones sin fines de lucro en Estados Unidos para presentar su declaración informativa anual.

¿Qué dijo la FIFA?

La FIFA se defendió de todas las acusaciones de irregularidades. Aseguró que no se ha roto ninguna regla, que Infantino no recibió un ‘segundo pago’. Además, todas las cuentas de los dirigentes de la FIFA están sometidas a una auditoría independiente y cumplen con la normativa fiscal de varios países.

“La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) rechaza de forma contundente cualquier afirmación de que no ha revelado información financiera y de que ha infringido la normativa de la FIFA. Las cuentas de la FIFA están sometidas a una auditoría independiente y todas las declaraciones cumplen con la normativa fiscal de Suiza, Estados Unidos y otros países”.

“La FIFA no paga un segundo salario a su presidente y cumple con todos los requisitos de información relativos a las compensaciones. La compensación anual del presidente de la FIFA, así como el resto de los beneficios contractuales, es fijada por el subcomité independiente de compensaciones“. Reveló The Telegraph.

Infantino tendrá que explicar muchas cosas en la próxima junta del Consejo de la FIFA que se celebra el 15 de octubre de 2026 en Zúrich. No queremos ser ‘ave de agüero’, pero se ve muy complicado que pueda conseguir su ansiada reelección.