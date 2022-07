La razón por la que Gignac no se vacuna contra COVID-19 y se perderá el Juego de Estrellas

En cuanto se dio a conocer la lista de convocados para el Juego de Estrellas entre la Liga MX y la MLS, lo primero que brincó en la mente de mucha afición fue una misma pregunta: “¡Ah caray! ¿Y donde está Gignac?”.

Pues no, el futbolista francés de los Tigres no se encuentra en la lista de jugadores que integrarán el equipo de la Liga MX para este duelo. Recordemos que Gignac fue galardonado con el Balón de Oro el mes pasado, así que todo apuntaba a que sería uno de los infaltables.

Es un orgullo y un honor! Gracias a mis compañeros, mi cuerpo técnico, mi afición y mi institución @TigresOficial , no hubiera sido posible sin ustedes! Un pensamiento especial al Bicampeon siendo pieza clave en las finales @julitofurch te lo merecías! Gracias pic.twitter.com/ETnD6ye6JY

El ténico bicampeón del futbol mexicano con Atlas, Diego Cocca, será quien se encargue del timón del equipo de la Liga MX en el Juego de Estrellas. Él fue quien convocó a varios jugadores para el encuentro, pero otros también fueron seleccionados precisamente por ganar o haber estado nominados al Balón de Oro.

No fue ese el caso de Gignac y de inmediato surgieron las preguntas. La versión oficial apuntaba a temas personales, pero un día después de darse a conocer la lista, Cancha (Reforma) publicó que el motivo era la negativa del francés a vacunarse contra COVID-19.

“(Gignac) cree firmemente que no es necesario vacunarse y por eso prefiere no viajar a Estados Unidos, no lo vayan a descubrir y se haga un escándalo allá”.

Señalaba el artículo publicado por dicho medio, citando a una “fuente allegada a la MLS”