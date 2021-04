Gil Manzano, el español que estará como árbitro en Copa América

Jesús Gil Manzano es uno de los árbitros españoles más regulares de los últimos años y su nivel lo ha llevado a ser colegiado FIFA y no sólo eso, pues ahora dejará España en verano para trasladarse a Sudamérica para ser árbitro en esta zona del mundo.

Pero no será por mucho tiempo, no se quedará a arbitrar en ninguna de las ligas de Sudamérica, sólo estará en la Copa América 2021 oficializando algunos encuentros del certamen continental. No estamos bromeando, un español será árbitro en la Copa América.

La UEFA nombró a los árbitros que estarán designados para la Eurocopa, que también se juega este 2021 y por parte de los españoles irán Carlos del Cerro Grande y Mateu Lahoz, por lo que Gil Manzano fue designado para irse al torneo de Conmebol.

Todo esto formará parte de un intercambio que realizaron la UEFA y Conmebol para tener cuerpos arbitrales sudamericanos en la Eurocopa y europeos para la Copa América que tendrá 2 sedes para este 2021, Colombia y Argentina.

Fernando Rapallini, argentino de nacimiento, será el encargado por parte Conmebol de asistir como árbitro a la Eurocopa y llevará un conjunto arbitral en su totalidad sudamericano, de acuerdo con el convenio de intercambio.

¿Quién es Jesus Gil Manzano?

Debutó como profesional en 2012, tenía 28 años cuando fue árbitro en un Malaga vs Mallorca con resultado en empate a 1 gol. Ha dirigido clásicos de Cataluña y también ha sido el colegial en varios El Clásico entre Real Madrid vs Barcelona, así como derbis de Sevilla y una final de Copa del Rey entre Barcelona y Sevilla.

Además, no sólo en España le ha tocado dirigir, pues en Grecia han solicitado el apoyo a la Real Federación Española de Futbol para sus cuerpos arbitrales, primero como cuarto árbitro en la final de la Copa de Grecia y posteriormente como primer oficial en un partido de la Superliga griega.