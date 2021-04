El gol de Hakim Ziyech que llevó al Chelsea a la Final de la FA Cup

¡Ya conocemos al primer finalista! Con gol solitario de Hakim Ziyech, el Chelsea superó al Manchester City para meterse a la Final de la FA Cup y buscará conquistar esta competencia por novena vez.

Con 1-0 a favor, Thomas Tuchel se convertirá en el primer director técnico alemán que disputa el partido definitivo del torneo de futbol más antiguo del mundo. Asimismo, esta será su primera Final como estratega blue.

FT. COME ON!!! 💙 WE’RE IN THE FA CUP FINAL!!! 🎉 pic.twitter.com/lA0xCYV19H

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 17, 2021