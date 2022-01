Revive el gol de Marcelo Flores en el Arsenal vs Bournemouth de la Premier League Cup

¡Está on fire! Marcelo Flores vive un momento inmejorable con la categoría Sub 23 del Arsenal entre titularidades y goles. El futbolista mexicano que ya recibió llamados a selección y que incluso es pretendido por otros países como Canadá, no deja de demostrar que le sobran calidad y talento en el terreno de juego.

Ahora se hizo presente en el partido contra Bournemouth correspondiente a la penúltima jornada de la Premier League Cup y todo indica que ya dio el salto definitivo de la Sub 28, a la Sub 23. Obviamente, la afición se ilusiona con verlo pronto en el primer equipo y parece que no es una idea descabellada.

No hay que olvidar que la familia Flores tiene más de un talento en Europa, concretamente en Inglaterra. Tatiana y Silvana militan en el Chelsea y el Tottenham respectivamente. De hecho la delantera de las Blues se destapó con cuatro anotaciones el fin de semana con la Sub 18.

Así fue el gol de Marcelo Flores en la Premier League Cup

Los contagios de COVID-19 en las diferentes categorías de los equipos de la Premier League han provocado una serie de promociones y ascensos entre los juveniles. Este es el caso de Marcelo Flores, quien incluso entrenó con la escuadra dirigida por Mikel Arteta. Posteriormente el nacido en Georgetown, Canadá, fue llamado a la Sub 23 para entrenar y en un par de semanas incluso se convirtió en titular.

Se trata de la segunda anotación del mexicano en una semana con esta categoría, ya que también consiguió gol en el duelo contra el Chelsea de la EFL Trophy (al final el Arsenal ganó y avanzó).

Marcelo Flores abrió el marcador apenas al minuto uno con 45 segundos, tras una serie de rebotes provocada por una jugada a balón parado. Atento y hábil para quitarse la marca de encima, el mediocampista se abrió hacia el costado derecho del área para definir con la zurda.