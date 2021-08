Griezmann colchonero y los memes que le dejó el PSG al Barcelona y Real Madrid en el mercado de fichajes

Primero decían que sí y luego que no, pero al final que siempre sí. Con todo y que Antoine Griezmann quería cumplir su contrato en el Barcelona, regresó al Atlético de Madrid en la operación de último minuto en el cierre del mercado de fichajes en España y a cambio, el equipo catalán fichó a Luuk de Jong, quien formará el ataque del Barça junto a Martin Braithwaite y no sabemos si esto es realmente el negocio que buscaban los catalanes.

Griezmann regresó al Atlético de Madrid

Barcelona resultó el gran perdedor del mercado de fichajes. No sólo perdió a Lionel Messi, su emblema, sino que no pudo colocar a los jugadores que no necesita para la temporada 2021-22.

Barcelona intentó vender todo lo que pudo, pero no vendió lo que necesitaba, de modo que se mantendrán en su plantilla aquellos jugadores a los que buscaba acomodo, como Coutinho y Miralem Pjanic, en cambio terminó sin Lionel Messi ni Griezmann, además de que falta resolver el tema de Sergio Agüero, quien no está registrado en La Liga y los rumores lo colocan de regreso en el Manchester City.

Mbappé, al Real Madrid, decían, bombazo, decían

Sin embargo, los catalanes no son los únicos que quedaron . Real Madrid estuvo presionando al PSG para fichar a Kylian Mbappé, sin embargo, el francés se quedará en París al menos un año más para formar el espectacular tridente con Lionel Messi y Neymar.

PSG es el ganador de este mercado de fichajes en plena crisis tras los efectos de la pandemia del coronavirus que dejaron frágiles a varias grandes escuadras como Barcelona e Inter de Milán, mientras que PSG se llevó todo lo que pudo y al resto de Europa le dejó estos lindos memes.

¡Que pasen los memes!