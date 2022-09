La semana 4 de la NFL traerá muchas buenas cosas para todos los amantes del emparrillado, no sólo el tema de los partidazos que habrá, sino otros factores que ponen más interesantes los encuentros.

Primero, la semana la abren los imbatibles Dolphins y su ofensiva de locura, en contra de unos Bengals, medio tocados por los descalabros, pero que andarán de estreno con su uniforme totalmente en blanco.

Después y como ya es costumbre, las acciones se detienen hasta el domingo y es en este día donde las espos@s, novi@s y familiares que no les guste la NFL, lo van a sufrir con ganas en esta semana 4.

Foto: Getty Images

Porque primero, se jugará el primero de los partidos fuera de los Estados Unidos. Londres ya se encuentra listo para el Vikings vs Saints en el estadio del Tottenham.

Aquí va lo interesante, porque con el cambio de horario, significa que el encuentro en Londres será a las 8:30 de la mañana, para madrugarle como corresponde y no sólo eso, porque también significa que en la semana 4 habrá NFL de 8:30 hasta las 23:30 horas, TODO UN DÍA DE PARTIDOS -señor, me has mirado a los ojos-.

Foto: Getty Images

Los partidos importantes de la semana 4 de NFL

Dolphins vs Bengals: Invicto y nuevo uniforme en el inicio de la semana 4 de NFL

Aunque a algunos les sorprendería ver a los Dolphins como uno de los mejores equipos de la NFL, la verdad es que no es una sorpresa ni nada, porque tiene un equipazo en todos los aspectos.

Tua Tagovailoa había generado dudas previas sobre su rendimiento, pero nadie dudaba de su calidad, que en la temporada 2022 está demostrando toda su valía… y si a eso, le echamos que Tyreek Hill, Jaylen Waddle y Chase Edmonds han formado un tridente de locura.

Los Bengals están tocados, porque el inicio no es tan bueno como ellos quisieran. ¿Tienen el talento? Seguro ¿Se entienden entre ellos? Sin duda alguna. Entonces, ¿qué pasa con Cincinnati?

La respuesta es que, les está costando trabajo comenzar como terminaron la pasada temporada, en la élite. Una de las cosas más complicadas de hacer en la NFL, es mantener el nivel y Bengals lo está aprendiendo gacho.

Josh Allen vs Lamar Jackson

Los Bills y los Ravens son de los equipos más espectaculares de la NFL y en la semana 4 se verán las caras para demostrar de qué cuero le salen más correa.

Josh Allen tiene números increíbles, porque tiene un equipo asombroso, además, tiene sed de revancha porque el último partido contra Dolphins, le pegó a su ego.

Baltimore está teniendo un desempeño brutal, si alguien lo tiene en el Fantasy se está llevando de calle a sus rivales, pero en la semana 4 de NFL este partidazo sacará chispas.

Foto: Getty Images

Patrick Mahomes vs Tom Brady para cerrar la cartelera de domingo

La NFL quiere cerrar con todo la jornada dominical de la semana 4, pues un duelo que ya vimos en Super Bowl entrará a escena en el main event.

Chiefs y Patrick Mahomes tendrá la oportunidad de tomar revancha contra Tom Brady y los Buccaneers, aunque no hay un Vince Lombardi de por medio, pero una revanchita sí es.

Brady no vive su mejor momento en la temporada, porque los Buccaneers no han tenido un rendimiento tan bueno, pero nadie los puede descartar con el GOAT como QB. Los Chiefs ya fueron vencidos y no quieren que les vuelva a suceder, por lo que buscarán quién se las pague.

Foto: Twitter (@Xbox)

Toda la semana 4 de NFL

Equipo vs Equipo Fecha Transmisión Hora Dolphins vs Bengals Jueves 29 de septiembre Fox Sports 19:15 horas Vikings vs Saints Domingo 2 de octubre NFL Game Pass 8:30 horas Browns vs Falcons Domingo 2 de octubre NFL Game Pass 12 horas Bills vs Ravens Domingo 2 de octubre AffIZZIonados 12 horas Commanders vs Cowboys Domingo 2 de octubre Fox Sports 12 horas Seahawks vs Lions Domingo 2 de octubre NFL Game Pass 12 horas Chargers vs Texans Domingo 2 de octubre NFL Game PAss 12 horas Titans vs Colts Domingo 2 de octubre NFL Game Pass 12 horas Bears vs Giants Domingo 2 de octubre NFL Game Pass 12 horas Jaguars vs Eagles Domingo 2 de octubre NFL Game Pass 12 horas Jets vs Steelers Domingo 2 de octubre Fox Sports Premium 12 horas Cardinals vs Panthers Domingo 2 de octubre Fox Sports PRemium 15:05 horas Patriots vs Packers Domingo 2 de octubre Fox Sports 15:25 horas Broncos vs Raiders Domingo 2 de octubre Canal 5 15:25 horas Chiefs vs Buccaneers Domingo 2 de octubre ESPN, Star+ y NFL Game Pass 19:20 horas Rams vs 49ers Lunes 3 de octubre ESPN y Star+ 19:15 horas