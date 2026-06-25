Lo que necesitas saber:

Guillermo Ochoa no jugó en sus dos primeros Mundiales

Guillermo Ochoa ha hecho realidad uno de sus últimos sueños como futbolista profesional, jugar en su sexto Mundial con la Selección Mexicana, en casa. El experimentado guardameta entró de cambio en el segundo tiempo en el partido contra Chequia, en el cual el Tri ya no se jugaba mucho ya que tenía asegurado el boleto a la siguiente ronda, así como el liderato del Grupo A. 

  • Ochoa ingresó a los 77 minutos, con el número 13.

Durante los días previos al partido entre México y Chequia comenzó a sonar fuerte la teoría de que Guillermo Ochoa jugaría como titular frente al conjunto europeo, aprovechando la cómoda del partido, además del imponente escenario del Estadio Azteca o Estadio Ciudad de México. 

México vs Portugal
Foto: MexSport

Ochoa cumple su último sueño mundialista ante Chequia

Sin embargo, Javier Aguirre, el técnico de la Selección Mexicana, mandó al ‘Tala’ Rangel como portero en su once inicial, en gran parte porque es el mejor arquero con juego aéreo, pero el estratega rompió una de sus máximas reglas durante este encuentro al mandar a Ochoa al arco de cambio en dls egundo tiempo. 

Aguirre nunca había hecho cambios de porteros en sus dos Mundiales dirigidos anteriormente, de modo que arquero que iniciaba el Mundial era el mismo que lo terminaba. Así fue en Corea-Japón 2002, con el ‘Conejo’ Pérez y en Sudáfrica 2010 con el mismo guardameta. 

Javier Aguirre, DT de México
Javier Aguirre, DT de México / Luis Abraham

Sexto Mundial de Ochoa y cuarto con actividad en la portería de México

Durante aquel Mundial (Sudáfrica 2010), Ochoa formó parte de los convocados de Aguirre, sin embargo, Memo se quedó en la banca, al igual que Alemania 2006, con Ricardo Antonio La Volpe, y tuvo que esperar hasta el Brasil 2014 para disputar sus primeros minutos en una Copa del Mundo.

Desde entonces no soltó la titularidad para el Mundial y disputó todos los partidos en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Todos los partidos de Ochoa en Mundiales

MundialResultadoDT
Brasil 2014México 1-0 CamerúnMiguel Herrera
Brasil 2014Brasil 0-0 MéxicoMiguel Herrera
Brasil 2014Croacia 1-3 MéxicoMiguel Herrera
Brasil 2014Países Bajos 2-1 MéxicoMiguel Herrera
Rusia 2018México 1-0 AlemaniaJuan Carlos Osorio
Rusia 2018Corea del Sur 1-2 MéxicoJuan Carlos Osorio
Rusia 2018Suecia 3-0 MéxicoJuan Carlos Osorio
Rusia 2018Brasil 2-0 MéxicoJuan Carlos Osorio
Qatar 2022México 0-0 PoloniaGerardo Martino
Qatar 2022México 0-2 ArgentinaGerardo Martino
Qatar 2022Arabia 1-2 MéxicoGerardo Martino
Norteamérica 2026México 2-0 ChequiaJavier Aguirre

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de...

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