Perú ya tiene presidenta: Keiko Fujimori gana una de las elecciones más cerradas de su historia

Lo que necesitas saber: Keiko Fujimori ganó la elección presidencial de Perú con el 50.121% de los votos.

Después de horas de conteo y una diferencia que se mantuvo al límite hasta el final, Perú ya tiene resultados presidenciales y todo apunta a un cierre de fotografía: Keiko Sofía Fujimori Higuchi se convirtió en la candidata más votada y ganó la elección presidencial.

Con 99.877% de las actas contabilizadas, los resultados finales le dieron a la candidata de Fuerza Popular el 50.121% de los votos, equivalente a 9 millones 208 mil 624 sufragios.

Mientras tanto, Roberto Helbert Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, obtuvo el 49.879%, con 9 millones 164 mil 171 votos.

Foto: @KeikoFujimori

La diferencia fue mínima: alrededor de 44 mil votos, suficiente para definir una elección que terminó siendo una de las más competidas de los últimos años en el país.

Y sí, el resultado también deja una lectura política que inevitablemente conecta con lo que ha pasado en otros países de América Latina: Perú tendrá una mujer al frente del gobierno.

Y como dato, ahora sí que la cuarta fue la vencida, ya que con esta ocasión es la cuarta vez que Keiko Fujimori se postula para ir por la presidencia y fue hasta este 2026 que pudo lograrlo.

Eso sí, más allá del momento histórico, el escenario que deja la elección no parece sencillo. Los porcentajes muestran un país dividido prácticamente en dos bloques, así que el reto de construir acuerdos y gobernabilidad empezaría desde el día uno.

Porque si algo quedó claro en esta jornada es que en Perú no hubo triunfo aplastante… hubo una victoria voto por voto.