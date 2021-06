Héctor Santiago, primer pitcher castigado por uso de sustancias extrañas en la MLB

En medio de la polémica provocada por la nuevas reglas de la MLB, Héctor Santiago se convirtió en el primer pitcher expulsado de un juego por uso de sustancias extrañas en el guante o las pelotas.

El relevista de los Seattle Mariners pasó a la revisión correspondiente al terminar la quinta entrada y los umpires le impidieron continuar. Phil Cuzzi fue el encargado de revisar su guante y después de unos segundos, comunicó la decisión de retirarlo del juego contra los Chicago White Sox.

A pesar de la inconformidad de Héctor Santiago y compañía, los jueces continuaron el duelo en Guaranteed Rate Field. No obstante, este es solo el inicio de un proceso entre el lanzador, los Mariners y las Grandes Ligas.

De acuerdo con las reglas aprobadas y anunciadas por el comisionado Rob Manfred, Santiago recibiría 10 juegos de suspensión. La situación podría cambiar a favor de Seattle a través de una apelación, que se espera presenten en los próximos días.

Antes de retirarse de la lomita, el pitcher de 33 años de edad había concedido dos bases por bola y permitió dos hits.

Mariners’ Hector Santiago is ejected from the game in MLB’s first foreign-substance violation since the crackdown. pic.twitter.com/0tbByrr7UO

— White Sox Talk (@NBCSWhiteSox) June 27, 2021