Lo que necesitas saber: Al menos tres jugadores con apellidos legendarios, podrían estar en el Draft 2024 de la NFL

Arrancó oficialmente la temporada 2023 de futbol americano colegial en Estados Unidos y son muchos los jóvenes que buscarán llegar a la NFL, aunque hay algunos que tienen los reflectores desde antes por llevar un apellido conocido, o sea, ser hijos de leyendas.

Sí, en los emparrillados de las universidades norteamericanas, estarán apellidos que se volvieron legendarios profesionalmente, algunos, hicieron lo propio también en las universidades.

La gran pregunta sobre estos jugadores es: ¿Podrán continuar el legado de su apellido o se quedarán cortos ante las expectativas que la prensa y afición tienen sobre ellos? Sólo el tiempo responderá ese cuestionamiento.

Algunos de los hijos de leyendas que la romperán en el futbol americano colegial

Shedeur y Shilo Sanders, hijo de Deion Sanders

Shedeur Sanders, es un QB de la Universidad de Colorado y no es un jugador novato en el futbol americano colegial, tiene mucha experiencia y en el 2023, con un mejor equipo, puede causar casi tanto impacto como su padre, Deion, lo hizo en la NFL.

Shilo, está siguiendo los pasos de su padre, porque su posición es similar a la que desempeño su progenitor. Está en su último año del futbol colegial y quiere aumentar sus números antes de estar en el Draft de NFL.

Marvin Harrison Jr.

Cuando suena el nombre Marvin Harrison, los fans de los Colts sonríen recordando los buenos viejos tiempos, pues era uno de los socios favoritos de Peyton Manning.

El hijo de la leyenda de NFL, ya es uno de los receptores principales en Ohio State, una de las mejores universidades, así que, promete sumar más anotaciones a su historial.

Brenden Rice, el apellido significa leyenda en la NFL

El hijo de Jerry Rice, uno de los receptores más grandes en la historia de la NFL, quiere continuar el legado de su padre. En sus dos primeros años con Colorado, no lució tanto.

Pero, en cuanto llegó con los Troyanos de la USC, explotó en 2022 y este 2023, en su último año como jugador de futbol americano colegial, quiere llegar de la mejor manera al Draft.

E.J. Smith, hijo de la leyenda de Cowboys

Emmitt fue uno de los corredores más poderosos de la historia y los Cowboys fueron temidos en todos los emparrillados, en gran parte, gracias al mítico padre E.J. Smith.

E.J. es parte de la plantilla de Stanford, pero su rol no es tan protagónico como el que tenía su padre en Dallas, pero eso no quiere decir que no tenga el talento y la calidad para la NFL, porque tiene explosividad y mucha potencia.

Otro E.J., pero esta vez, hijo de Kurt Warner, una leyenda de la NFL

Los Búhos de Temple gozan del talento de E.J. Warner, porque el juvenil jugador de futbol americano colegial, juega en la misma posición que su padre… de mariscal de campo.

Está en una universidad que no es tan de primer nivel, pero está buscando mejorar sus números en su segundo año en el colegial, en busca de que cuando llegue su temporada junior y senior, pueda ir a otra universidad de mejor calidad.

¿Otro Manning? … ¡Otro Manning!

