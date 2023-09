Lo que necesitas saber: dos mil 338 días después Arsenal volvió a marcar en Champions League y fue gracias a Bukayo Saka

Nadie en el mundo puede negar que el resurgimiento del Arsenal se debe al talento joven que tienen los Gunners y que Mikel Arteta supo trabajar, como el de Bukayo Saka.

El buen momento del conjunto londinense, no es cosa de la temporada pasada y la presente; de hecho, es un proceso en el que llevan trabajando desde hace más de tres años.

Cuando Mikel Arteta llegó al equipo, le dio protagonismo a jóvenes como Eddie Nketiah, Bukayo Saka, Emile Smith-Rowe, Reiss Nelson y algunos otros, que ya no están en el Arsenal.

Bukayo Saka, pilar en el proyecto Gunner – Foto: Getty Images

La historia de Bukayo Saka y su amor incondicional por el Arsenal

La gran mayoría de los niños en el mundo, sueñan con ser futbolistas profesionales. Algunos lo logran y otros se quedan en el camino. Pero, existe algo aún más complicado que sólo debutar.

¿Qué puede ser más complicado que ser profesional en un mundo que tiene miles de millones de personas buscando lo mismo? Bueno, eso Bukayo Saka lo puede decir y es debutar con el equipo que amas.

Y encima de eso, todavía es mucho más complicado ser figura y sobre salir en el equipo de tus amores, pero todos esos objetivos del Bukayo Saka de niño, los ha cumplido con los Gunners.

Un joven Bukayo Saka en las inferiores del Arsenal – Foto: Captura de pantalla

El amor por los Gunners, viene de sus padres

Con origen de Nigeria, el pequeño niño nació en Londres y se sabe que en esa ciudad hay miles de equipos profesionales, pero sus padres apoyaban sólo a uno, al Arsenal.

Fue su padre, el que tomó la responsabilidad de llevarlo a las pruebas en la academia del Arsenal y no sólo eso, también -sin saberlo- se convirtió en la inspiración de su hijo.

“Es una gran inspiración para mí. Desde que era joven, siempre me mantuvo con los pies en la tierra, me mantuvo humilde“, dijo Bukayo Saka sobre la influencia de su padre.

Y afortunadamente para Bukayo Saka, la academia regresó la llamada interesada en el juvenil. Aunque, no sería fácil porque es una de las más prestigiosas y no cualquiera puede entrar –¿o no Harry Kane?-.

Ese gran esfuerzo de ambos padres fue atesorado por el inglés para motivarse a siempre dar lo mejor de sí en cada entrenamiento para poder llegar a su objetivo, el primer equipo del Arsenal.

Freddie Ljungberg predijo que sería una estrella

El sueco, que también fue leyenda de los Gunners, se encontró con Bukayo Saka en las divisiones inferiores del Arsenal y desde que vio su talento, supo que tenía a un verdadero crack.

A los 17 años, le dieron un contrato de jugador del primer equipo y lo promovieron a las sub-23 de los Gunners. Pero, el camino en el primer equipo no sería sencillo.

En aquel momento, Alex Iwobi y Aaron Ramsey estaba adelante de él en la plantilla y de competencia directa, tenía a Reiss Nelson; pero a todos les sacó ventaja.

Ya es titular indiscutible del Arsenal – Foto: Getty Images

Cumplió su sueño de niño y lo compartió con sus padres

Cuando Bukayo Saka logró uno de los objetivos con los que soñaba cuando era pequeño, no dudó en celebrarlo con su padre. Hablamos de su primer gol con el Arsenal.

Al terminar el encuentro, llamó a su padre y casi no pudo hablar con él, pero sólo necesitaron sus pulgares arriba para ambos estar orgullosos del gran trabajo que habían hecho en conjunto.

El resto es historia, Bukayo Saka es una de las piezas fundamentales del Arsenal de Mikel Arteta. Estuvo a nada de ganar una Premier League e hizo que volvieran a Champions League.

Sin duda alguna, el futuro es brillante para los Gunners y para Bukayo Saka, pero lo importante de todo esto, es que nunca dejó de ser ese niño que cumplió sus sueños.

Saka marcó su primer gol en Champions League – Foto: Getty Images

