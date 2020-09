Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 ya son históricos y eso que aún falta tiempo para que inicien. Se presentó el logo de la competencia que por primera vez será animado e irá cambiando para ser inclusivo en todos los sentidos.

El presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Casey Wasserman, dio a conocer el logo de la competencia. Lo primero que se busca es rendir homenaje a la creatividad, la diversidad, la autoexpresión y la inclusión. Por acá te dejamos la nueva fecha de Tokio 2020.

When the world unites for the Games in 2028, we’ll show them the real LA. Join us to create the future we want to see. #LA28 pic.twitter.com/1kHEMrmx41

