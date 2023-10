Lo que necesitas saber: El Bournemouth, Sheffield United y el Burnley son los únicos equipos que no han ganado en lo que va de la temporada en la Premier League.

Tuvieron que pasar siete jornadas en la Premier League para que el Manchester City perdiera el invicto. Los Wolves sorprendieron con un par de goles a los ‘Ciudadanos’ que con todo y el golazo de tiro libre que se aventó Julián Álvarez no pudieron ni empatar el partido.

La buena noticia para Pep Guardiola y compañía es que se mantienen en la cima de la tabla general con 18 puntos. La mala es que el Arsenal y el Tottenham están a un punto de distancia, oficialmente, empezó la carrera por el título.

El Manchester City perdió el invicto ante el Wolverhampton / Foto: Getty Images

Resultados | Jornada 7 de la Premier League

Local Resultado Visitante Aston Villa 6 -1 Brighton Manchester United 0-1 Crystal Palace Newcastle 2-0 Burnley Wolves 2-1 Manchester City Bournemouth 0-4 Arsenal West Ham 2-0 Sheffield United Everton 2-1 Lutton Tottenham 2-1 Liverpool Nottingham Forest 1-1 Brentford Fulham* – Chelsea* *El Fulham de Raúl Jiménez juega el lunes de 02 de octubre

Gol anulado le arruinó el partido al Liverpool

Aunque otro que perdió el invicto fue el Liverpool, cayó 2-1 ante el Tottenham y lo hizo en medio de una polémica por el arbitraje, ni en la Premier League se salvan de los osotes de los silbantes.

Los ‘Reds’ se quedaron con nueve hombres en el campo tras la expulsión de Curtis Jones y Diogo Jota, pero lo peor no fue eso. Fue un gol anulado por fuera de lugar, que claramente no estaba en fuera de lugar.

Simon Hooper, árbitro del Tottenham vs Liverpool – Foto: Captura de pantalla

Y aunque el VAR tenía las imágenes claras de la jugada y la autoridad para interferir en la jugada decidió no interferir, digamos que la de chamber en sábado no se la supieron, decisión con la que le arruinaron todo el juego a los hombres de Jugen Klopp.

Ni el comunicado de la PGMOL (Oficiales de partidos de juegos profesionales limitados) reconociendo el ‘error’ humano fue suficiente para enmendar su errosote que le costó el partido al Liverpool.

El enojo de Jurgen Klopp ante la derrota y el gol mal anulado – Foto: Getty Images

Goleada del Arsenal sobre el Bournemouth

El Arsenal de Mikel Arteta sigue en plan intratable. Los ‘Gunners’ se quedaron con los tres puntos en su visita al Vitality Stadium, casa del Bournemouth gracias una victoria 4-0 y aunque el resultado fue importante. La buena noticia fue que Kai Havertz al fin se estrenó como goleador con su nuevo club.

Kai Havertz se estrenó como goleador con el Arsenal / Fotografía REUTERS

Si algo quedó claro en el partido es que la unidad que existe entre los hombres de Arteta, pues tras un diálogo entre Bukayo Saka y Martin Ødegaard decidieron dejar que Kai pateara el segundo penal del juego y con eso quitarse de encima todas las críticas que lo habían perseguido, así, después todos se fueron felices a su casa, los goleadores del partido Saka, Ødegaard, Havertz, Ben White y los aficionados.

Paliza del Aston Villa sobre el Brighton en la Premier

Pero si de goleadas hablamos, el Aston Villa le clavó seis goles al Brighton, que no pudo ni meter las manos para evitar la lluvia de goles y lo más que consiguió fue marcar el de la honra con Ansu Fati, el ex del Barcelona sacó la cara por su nuevo club, pero su valentía no sirvió de mucho.

Goleada del Aston Villa contra el Brighton / Fotografía @AVFCOfficial

Con todo y que el Aston arrancó la temporada con una goleada en contra 5-1 ante el Newcastle, logró recuperar el camino, tanto que ya se ubica en el quinto lugar con 15 puntos. Cinco victorias y dos derrotas lo tienen entre los primeros lugares.

El Lutton y su primera victoria en la Premier League

Le tomó siete jornadas de la temporada al Lutton y muchos años conseguir su primera victoria en la Premier League 2-1 sobre el Everton. Dos goles que gritaron sus seguidores como nunca, un resultado que quedará grabado en su memoria para siempre.

Los nombres de Tom Lockyer y Carlton Morris estarán en la historia del club, como los responsables de la primera victoria del equipo en primera división.

¿Cómo le fue al West Ham de Edson Álvarez?

Después de dos derrotas consecutivas el West Ham con Edson Álvarez de titular logró regresar a la senda del triunfo, gracias a los dos goles que le clavó al Sheffield United en el Estadio Olímpico de Londres. Y cada vez se le ve mejor al ‘Machín’ en la Premier League, más sólido, más confiado, más participativo

Edson Álvarez se fue ovacionado del estadio con el West Ham / Fotografía @EdsonAlvarez19

El defensa mexicano solo jugó 72 minutos, salió de cambio por Saïd Benrahma entre aplausos y ovaciones de los seguidores de los Hammers.

