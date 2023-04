Así como la MLB, NBA y NFL hacen esfuerzos para llamar la atención de nuevos aficionados, la NHL hace los mismo con el hockey sobre hielo y parte de esos esfuerzos están están enfocados hacia Latinoamérica, donde existe poca cultura hacia este deporte.

Si ya superaste el tercer piso de edad, tal vez recuerdes que en México se transmitían partidos de la NHL a través de la tele abierta, en TV Azteca, y si no eres del grupo de los chavorrucos o exjóvenes, tal vez tu único vínculo con el hockey sea durante los Juegos Olímpicos de Invierno o películas como The Mighty Ducks, que también ya tiene sus décadas.

Bueno, pues uno de los mercados de mayor interés de la NHL es el mexicano, por lo cual tiene vínculos con algunos equipos, entre ellos los México Warriors, que en 2023 fueron invitados al Anaheim Ducks Thowback Classic, un torneo organizado por el equipo de la NHL, en el cual se coronaron, y para tratar de aterrizar este deporte charlamos con uno de sus jugadores, Ferran Nualart, defensivo de los Warriors.

El hockey sobre hielo en México ¿Hay ligas profesionales?

Nualart nos explicó que el acercamiento de la NHL con Latinoamérica comenzó cerca del 2018 con la creación de la Latam Cup, la cual comenzó en Miami, con cinco equipos representativos de países latinos.

En México no contamos con una liga profesional y por lo tanto, los jugadores tampoco pueden vivir de este deporte.

“Antes de la pandemia tuvimos una liga semiprofesional, la Mexican Elite Hockey League, con cuatro equipos. Se buscaba hacer una liga muy formal, pero no llegó al profesionalismo porque hay pocos patrocinadores y visibilidad, que no le permiten ser autosustentable. Entonces el espacio del hockey en México se vuelve muy amateur porque no es una línea de vida principal para ninguno; se tiene que combinar con una vida laboral o estudiantil”, indicó Ferran.

Ferran Nualart nos visitó para charlar sobre el hockey sobre hielo en México / Sopitas.com

¿Dónde se juega hockey sobre hielo en México?

En la Ciudad de México hay cuatro principales pistas de hielo en las cuales se juegan partidos de hockey y todas están dentro de centro comerciales: San Jerónimo, Santa Fe, Interlomas y Forum Buenavista. En Zona Esmeralda también hay una pista, que por sus dimensiones es ideal para entrenar, aunque no tanto para jugar, además hay proyectos para establecer pistas en Coyoacán y en Villa Olímpica.

Fuera de la Ciudad de México, Ferran Nualart nos explicó que hay dos pistas en Querétaro, además de Puebla, León y Monterrey, que por su relativa cercanía con Estados Unidos y por lo tanto con la NHL, cuenta con buenas instalaciones.

Asimismo, los Anaheim Ducks tiene un proyecto en Cancún, donde se pretende hacer una pista en la cual el equipo pueda realizar partidos de pretemporada, y a la vez de impulsar al deporte a través de entrenamientos y clínicas, entre otros.

Los Warriors se coronaron en el torneo de los Anaheim Ducks

Las reglas del hockey sobre hielo

Los partidos están divididos en tres periodos de 20 minutos cada uno, y sobre la pista cada equipo está conformado por seis jugadores, cinco de campo y un portero. A lo largo del partido se pueden realizar los cambios de jugadores que el equipo requiera sin importar la cantidad.

En caso de empate, se juega un tiempo extra de cinco minutos y con sólo tres jugadores en la pista, además de un portero, y el equipo que marca el primer gol es el que gana. Si perdura el empate, se busca un ganador a través de tres shootouts.

Al ser un deporte de contacto y hasta cierto punto violento, se establecen castigos. Dependiendo de la gravedad de las infracciones, un jugador puede dejar en desventaja a su equipo por dos, cinco y hasta 10 minutos. Tras cumplir ese periodo, pueden volver al juego.

¿Qué hay de las peleas en el hockey sobre hielo?

Ferran Nualart nos detalló que las peleas están permitidas durante un partido de hockey, y de hecho es una especie de tradición, y por lo tanto también hay reglas, la primera de ellas es que ambos jugadores deben estar de acuerdo con el inicio de una pelea y para ello deben despojarse del bastón y guantes. Por el hecho de que los patines tiene cuchillas, las peleas no deben incluir patadas, así que todo a puño limpio.

En el caso de los porteros, tienen prohibido pasar la media cancha, por lo cual en una pelea entre porteros ésta se debe llevar a cabo en medio campo. En todos los casos, las peleas son uno contra uno y se termina cuando el árbitro interviene y lo hace cuando un jugador ya ha quedado en clara desventaja. Si la pelea continúa tras la intervención del árbitro, la NHL aplica otras sanciones extra, que van por lo general a lo económico. Tras la pelea, los jugadores involucrados se van suspendidos a la conjeladora.

¿Cuánto cuesta un uniforme y protección de un jugador de hockey sobre hielo?

El jugador de México Warriors nos pasó los precios y nos quedó claro que no es un deporte especialmente barato, pues el costo promedio supera los 10 mil pesos, tomando en cuenta uniformes de cierta calidad. En el caso de los porteros, el costo sube, pues requieren mayor protección.

Indumentaria o material Precio promedio Patines Dos mil 140 pesos Espinilleras Mil 400 pesos Short Mil 700 pesos Hombreras Mil 300 pesos Coderas 700 pesos Guantes Mil 500 pesos Bastón o stick 800 pesos Casco Mil 300 pesos