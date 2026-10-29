Militarie Gun es un proyecto que llegará el sábado 21 de noviembre al Corona Capital. Te contamos todo lo que debes saber sobre ellos para disfrutarlos al máximo en el festival.

Lo que necesitas saber: Militarie Gun es un proyecto que llegará el sábado 21 de noviembre al Corona Capital. Te contamos todo lo que debes saber sobre ellos para disfrutarlos al máximo en el festival.

El Corona Capital nos trae una mezcla fascinante de géneros que conviven durante tres días, este 20, 21 y 22 de noviembre. Dentro de esta fiesta musical, traemos en el radar a Militarie Gun, una bandota intensa que traerá mucho hardcore para echar el slam durante el Corona. Te dejamos toda la info del festival por acá y no te olvides de visitar nuestro micrositio.

Militarie Gun es un proyecto que se formó en 2020 y su excelente God Save The Gun, llegarán el sábado 21 de noviembre al Corona Capital. Te contamos todo lo que debes saber sobre ellos para disfrutarlos al máximo en el festival.

¿A qué suena Militarie Gun?

Militarie Gun es hardcore punk de la vieja escuela con distorsiones guitarreras y ganchos melódicos de bandas contemporáneas como Turnstile o Fucked Up. Hay momentos, en los que sus bases tienen la característica tétrica de los riffs de Interpol, algo que nos fascina. Originarios de Los Ángeles, California, y liderados por Ian Shelton, su propuesta equilibra la agresividad del punk con una sensibilidad melódica sumamente pegadiza, logrando un sonido contundente, directo y sin pretensiones.

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Las letras son otro punto destacado, con una sinceridad lírica que resulta relacionable, pero tiene también mucha crudeza al tratar temas como la pérdida amorosa, la muerte y perseverar ante la adversidad. Ian usa muchas metáforas, siendo la vida y la muerte constantes en la mitología de la banda.

Canciones esenciales de Militarie Gun

Para adentrarse en su catálogo, el inicio es “Do It Faster”, un sencillo que los pinta por completo: directos, sin silencios, mucha dirección y una rola que solo crece en intensidad. No podemos esperar para corear este coro en el Corona Capital.

Otra parada obligada es “Everything’s Here”, un corte enérgico de su aclamado álbum debut Life’s a Joke (o su consolidación en Not Allowed / discos recientes) que muestra su versatilidad rítmica.

Traen nuevo disquito bajo el brazo y es imperdible de inicio a fin. God Save The Gun tiene rolotas como “B A D I D E A”, la acústica “Daydream” y la maravillosa “God Owes Me Money”, un trancazo de energía.

Finalmente, tienes que darle play a “Will Logic”, una rola que tiene bases muy de Interpol al inicio, y revienta con poder y una melodía muy pegajosa. Con eso te puedes preparar para el Corona Capital.

Así suena Militarie Gun en vivo

Las presentaciones de Militarie Gun son una auténtica descarga de adrenalina sin bajones. La banda misma contagia intensidad, saltos y energía fiestera.

Lejos de depender de montajes complejos, la banda apuesta por la pegada orgánica de sus instrumentos y la presencia frontal de Ian Shelton, convirtiendo cualquier escenario en un caos de mosh pits.

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Han trabajado, tocado o colaborado con otros proyectos

A lo largo de su ascenso, Militarie Gun se ha ganado el respeto absoluto de la escena pesada y alternativa internacional, colaborando con sellos clave como Loma Vista Recordings. En festivales, han compartido fechas y giras con pesos pesados como Turnstile, Amyl and the Sniffers y Scowl, como en el Outbreak o Coachella.

Riley MacIntyre, productor de su último disco, ha trabajado con The Kills y Ed O’Brien, ahí nomás.

3 datos curiosos de Militarie Gun

Orígenes pandémicos y solitarios: La banda comenzó inicialmente como un proyecto de estudio personal concebido por Ian Shelton durante los confinamientos de 2020, antes de reclutar a una alineación completa para llevarlo al formato de banda en vivo.

Estética cinematográfica y directa: A diferencia de la iconografía típica y a veces cruda del punk, el arte visual, los videos y la identidad de Militarie Gun apuestan por una crudeza minimalista muy influenciada por el cine clásico y la estética de la clase trabajadora. Es arte.

Su primera vez en México para el Corona Capital: Toda la energía explosiva de su propuesta punk y su contundencia en directo aterrizarán próximamente en nuestro país, y será la primera visita de la banda a nuestro país.