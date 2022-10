Es hora de definir al nuevo campeón de la Liga MX. Toluca y Pachuca tienen todo listo para disputar la final del Apertura 2022 luego de despachar a Rayados y Águilas en las semifinales.

Y como sabemos que aunque no seas seguidor o seguidora de Diablos o Tuzos andarás pendiente de la final (no te hagas americanista, pese al dolor también andarás ahí), por acá traemos toda la info sobre cómo, cuándo y dónde ver los dos partidos que definirán al campeón del futbol mexicano.

¿Cuándo y a qué hora se juega la final de la Liga MX?

Para nadie es un secreto que la final de la Liga MX es a dos juegos (ida y vuelta), así que vamos con la fecha y horario de ambos partidos:

Partido de Ida, Estadio Nemesio Diez: Jueves 27 de octubre a las 8:06 de la noche

Partido de Vuelta, Estadio Hidalgo: Domingo 30 de octubre a las 7:36 de la noche

Canales y links para ver los dos partidazos que prometen Toluca y Pachuca

Ahora bien, lo más importante es saber dónde será la transmisión de cada partido. Recordemos que en los tiempos recientes se ha vuelto muy difícil (y costoso) ser aficionado a los deportes.

Lo bueno es que no será el caso acá. ¡La final de ida de la Liga MX va por tele abierta! TUDN y TV Azteca compartirán la transmisión del juego de este jueves 27 de octubre. Podrás verlo en Canal 5 y Azteca 7.

Para la vuelta las cosas cambian. No va por la tele abierta, pero tranqui, no necesitas pagar alguna nueva suscripción ni nada por el estilo. El Pachuca vs Toluca será transmitido por Fox Sports y Claro Sports.

La primera opción a través de cable o en streaming, en Fox 1 y Fox Sports Premium; la segunda, a través de su streaming y en el canal de Youtube de Marca Claro.

PARTIDO FECHA Y HORA TRANSMISIÓN LINKS Toluca vs Pachuca (IDA) Jueves 27 de octubre; 8:06 pm Tele abierta (Canal 5 y Azteca 7) Pachuca vs Toluca (VUELTA) Domingo 30 de octubre; 7:36 pm Fox Sports y Claro Sports Fox Sports Premium



¡Qué sea una final inolvidable!