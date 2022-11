El 8 de noviembre de 2014 se dio a conocer el fallecimiento de Hugo Sánchez Portugal, hijo de la leyenda más grande que ha dado el futbol mexicano, Hugo Sánchez Márquez. Al exfutbolista del Real Madrid le notificaron sobre la pérdida de su primogénito previo a tomar un vuelo de Tijuana hacia la Ciudad de México.

Fue el viaje más largo para Hugo Sánchez, quien se abrió para hablar de este episodio en el documental de Prime Video “El gol y la Gloria”, el cual es considerado por la propia leyenda como parte de su legado para aquellas generaciones que han quedado lejanas en cuanto a tiempo.

Cortesía

El recuerdo de Hugo Sánchez por su hijo

Un día después del octavo aniversario luctuoso de su hijo, Hugo Sánchez habló para Sopitas.com sobre este documental que muestra al ídolo como una persona frágil tras recordar el momento en el que le llamaron para darle a conocer el fallecimiento de su hijo mayor, y accedió a hablar un poco sobre la forma en la que lleva hasta ahora esas fechas difíciles.

“Hay momentos difíciles en la vida y hay que aprender a vivir con ese dolor. Ha habido cosas que lamentablemente no he podido conseguir, no porque dependan de mí, sino porque depende de un entorno, de un equipo o de un grupo. Me hubiese encantado ser campeón del mundo con México, me hubiese encantado ganar una Champions con el Real Madrid y me hubiese encantado muchas cosas como que en este momento estuviese Hugo, mi padre, mi hermana Hilda… todos lo que están ausentes”.

“Son dolores con los que uno tiene que aprender a vivir. Me abrí en el documental, no sólo para que conozcan al futbolista, sino a la persona y al ser humano y ojalá le sirva a toda la gente”, compartió el mejor jugador mexicano de todos los tiempos.

Se disculpó con Miguel Mejía Barón

Uno de los episodios que marcaron la carrera de Hugo Sánchez, tal vez de manera injusta, fue el famoso cambio no realizado en el Mundial de 1994, cuando Miguel Mejía Barón llamó a Hugo y le dio instrucciones para entrar a jugar ante Bulgaria en el medio campo, algo que en ese momento no aceptó el ‘Pentapichichi’.

Han pasado casi tres décadas y en ese lapso Hugo Sánchez ha dirigido a Pumas, Almería, Pachuca y a la Selección Mexicana, por lo cual pudo entender mejor a Mejía Barón, con quien se disculpó.

“Son momentos difíciles en los cuales quieres colaborar y ayudar para que salgan bien las cosas, y la otra es el punto de vista del entrenador, que ahora que soy entrenador, lo veo de un punto de vista diferente. A Miguel, que era el entrenador, le ofrecí disculpas por no haber accedido a jugar en otra posición que no es la mía.

“Como jugador no me sentía para brillar en otra posición, de centrocampista nunca ha jugado y esa era la primera vez en mi vida, son situaciones difíciles en la vida, pero no soy rencoroso con nadie y si se han dado casos difíciles como este, o con La Volpe o con Leo Beenhakker, es lo que aconteció en mi vida y que sirva como legado”, compartió.

Agencia Mexsport

¿De qué va el documental de Hugo Sánchez y cuándo se estrena?

El documental de Prime Video se estrena el 18 de noviembre y es una colección interesante de amplios y nutridos testimonios recolectados desde hace varios años, de modo que podemos ver aún a Tomás Boy o Héctor Suárez, quienes ya fallecieron, además de rostros muy jóvenes de líderes de opinión como Christian Martinoli y Luis García.

El documental te hace ver a Hugo Sánchez de una manera distinta, en la que se aclara a profundidad lo sucedido con ese cambio en el partido entre México y Bulgaria en 1994, así como el lado familiar. “Estoy contento de que ya haya salido a la luz porque se atrasó algunos años y forma parte del legado que quería dejar”, comentó.

Cortesía