Lo que necesitas saber: Jurrien Timber será sustituido con Lutsharel Geertruida, jugador del Sunderland

A escasos días de iniciar el Mundial, la Selección de Países Bajos dio a conocer la baja de Jurriën Timber, defensa de que milita en el Arsenal y quien no pudo recuperarse de una lesión, por lo cual abandonará la concentración este lunes 8 de junio, después del partido amistoso contra Uzbekistán.

A través de un comunicado, la Selección de Países Bajos dio a conocer la decisión, misma que se tomó en conjunto con el cuerpo médico de La Naranja Mecánica.

“El defensor de 24 años no se ha recuperado de una lesión en la ingle para participar en la Copa Mundial de manera médicamente responsable. En consulta con el personal médico, por lo tanto, se ha decidido que Timber abandonará el precampamento de la selección nacional en Nueva York después del partido contra Uzbekistán”, indica el comunicado.

Jurrien Timber con Países Bajos

Ronald Koeman señala al Arsenal por la baja de Jurriën Timber

Ronald Koeman, estratega de la Selección de Países Bajos, explicó que gran parte de que Jurriën Timber no se haya recuperado a tiempo tiene que ver con la final de la Champions League, en la cual el jugador neerlandés disputó casi una hora.

El defensa ingresó a la cancha a los 65 minutos, por lo cual jugó os últimos 25 del tiempo regular, pero hay que recordar que el juego contra PSG se fue a tiempos extra.

“No se puede culpar al club; era la final de la Champions League. No quiero hacerlo, pero claro que eso no ayudó. Si tuviéramos que jugar un solo partido más, quizá podría haber participado, pero un torneo completo con un partido cada dos días es imposible.

“No está en forma ni mucho menos y sigue con molestias. Eso no mejora rápido, así que a corto plazo no estará en condiciones”, indicó el timonel.

Jurrien Timber, con el Arsenal

Jurriën Timber fue notificado antes del juego amistoso contra Uzbekistán

Koeman detalló que Jurriën Timber fue notificado sobre su baja el mismo día del comunicado, antes del juego contra Uzbekistán, pero la decisión ya comenzó a tomar forma días atrás.

“En los últimos dos días ya teníamos la sensación de que quizá se tomaría esta decisión. No estaba al cien por cien. Al final, nos reunimos con él anoche y esta mañana y, lamentablemente, tuvimos que tomar esta decisión”, dijo.

Además, Koeman dijo que Timber será sustituido por Lutsharel Geertruida, del Sunderland, quien ya estaba concentrado. “Ya contábamos con Geertruida y Maatsen en la convocatoria, así que incorporar a Geertruida no nos afecta. Sabíamos que Timber no mejoraría a tiempo”.