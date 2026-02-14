Lo que necesitas saber: Hasta ahora, el único título que Igor Tudor ha conseguido como entrenador es una Copa de Croacia con el HNK Hajduk Split por allá de la temporada 2012/13.

¡Habemus entrenador! El Tottenham confirmó a Igor Tudor como su nuevo entrenador, apenas unos días después de hacer oficial el despido de Thomas Frank tras ocho meses en el cargo.

El croata llega con una misión clara: mejorar el rendimiento del equipo y ayudarlos a escalar algunas posiciones en lo que resta de la Premier League, algo que no pudo conseguir su antecesor.

Fotografía @SpursStadium vía X

¿Quién es el nuevo entrenador del Tottenham?

Igor Tudor tomará el mando del Tottenham en los 12 partidos restantes de la temporada. Eso sí, no llega con un contrato a largo plazo, por el contrario, la renovación depende 100% de lo que haga en el equipo durante los siguientes meses, además de que podrá firmar oficialmente hasta que tenga su permiso de trabajo.

La directiva de los ‘Spurs’ dejó muy claro que Igor debe mejorar si o si el rendimiento del equipo, al menos si quiere quedarse más tiempo con ellos.

“Igor Tudor se une a nosotros con un objetivo claro: mejorar el rendimiento, obtener resultados y ascender en la clasificación de la Premier League. Su mandato es claro: aportar organización, intensidad y competitividad al equipo en una fase decisiva de la temporada”. Informó el Tottenham.

Y por si se preguntan ¿Quién es Igor Tudor? Es un entrenador de origen croata, nació el 16 de abril de 1978 en la ciudad de Split. Llega a la Premier League después de su aventura en la Serie A con la Juventus. Equipo con el que cumplió su segundo periodo, ya que antes de ser entrenador principal, fue asistente del mismísimo Andrea Pirlo.

Hasta ahora, el único título que Igor ha conseguido como entrenador es una Copa de Croacia con el HNK Hajduk Split por allá de la temporada 2012/13. Ya veremos como le va con el Tottenham y si puede recomponer el camino en pocos partidos.