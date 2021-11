“Hay que saber catalogar”: La dura crítica de Iker Casillas tras el séptimo Balón de Oro de Messi

La gala del Balón de Oro tuvo de todo: Pronósticos cumplidos, promesas y el enojo de millones de aficionados que esperaban que el premio lo recibiera Robert Lewandowski. Entre ellos se encontraba el ex portero Iker Casillas, quien reprobó el reconocimiento a Lionel Messi después de un año complicado con el Barcelona.

Ahora el argentino milita en el PSG y el cambio de aires parece haberle sentado bastante bien. Sin embargo, el galardón entregado por France Football dejó un sabor de boca agridulce al punto de que varios arremetieron contra el proceso de selección del ganador.

La crítica de Iker Casillas al Balón de Oro y France Football

Horas después de que terminara la ceremonia del Balón de Oro, Iker Casillas aprovechó las redes sociales para expresar su opinión. Si bien es cierto que no mencionó quién era su candidato para llevarse este reconocimiento, destacó su admiración por Messi aunque creía que esa no era la elección correcta.

“Cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol. Para mí, Messi es uno de los 5 mejores jugadores de toda la historia pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada. No es tan difícil puñeta! Lo hacen difícil otros!“, redactó el ex del Madrid.

Lo que también es cierto es que el Balón de Oro es la oportunidad perfecta para abrir la conversación en el mundo del futbol. Los argumentos y las contradicciones se encuentran por todos lados.

Por el contrario, Lewandowski prefirió felicitar a los ganadores de este año. Aunque la mayoría de los seguidores del futbol lo consideraban el ganador más justo del premio, el atacante polaco evitó todo tipo de polémica. Asimismo, agradeció el premio a que reconoce sus estadísticas durante la última temporada.

“Felicidades Leo Messi y Alexia Putellas, ganadores del Ballon D’Or. Gané el premio al Goleador del Año y nadie puede ganar un premio individual sin el equipo más fuerte y los fanáticos leales detrás de él. Gracias por su apoyo“, publicó en Twitter.