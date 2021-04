Impossible Is Nothing, la nueva serie de Adidas con Charlyn Corral y Beyoncé

Impossible Is Nothing es la nueva campaña de Adidas, que saldrá al mundo en formato de serie y contará la historia de estrellas como Charlyn Corral, Mohamed Salah, Paul Pogba, Damian Lillard y la mismísima Beyoncé.

A través de 20 episodios, las personalidades más reconocidas del mundo compartirán momentos nunca antes vistos. El objetivo principal es mostrar “las posibilidades con optimismo para dar forma a un futuro mejor, juntos, para todas las personas y nuestro planeta“.

Charlyn Corral, futbolista que milita en el Atlético de Madrid, se mostró contenta por formar parte de esta campaña. Es la única representante mexicana y junto a la brasileña Tiffany Abreu, dejan huella por parte de Latinoamérica.

“Estoy muy agradecida con Adidas por la oportunidad. Primero que todo, agradecida por impulsar a las mujeres, por dar esa visibilidad que tanto necesitamos. Me viene muy bien a mí como motivación para regresar con más ganas a la cancha“, dijo en entrevista con Sopitas.com.

Lo que para muchos podría significar una simple colaboración, para Charlyn Corral es la recompensa al esfuerzo de muchos años. Su trayectoria la respalda, ya que es Licenciada en Mercadotecnia y presume participación en torneos como Copas del Mundo y Champions League.

“Estoy muy orgullosa porque sé lo que me ha costado. Todo es un premio al trabajo, al final uno no trabaja por los reconocimientos o premios, pero cuando llegan se disfrutan. Esto es algo así, me reconocen y es gracias al trabajo y tantos años de trayectoria“, agregó.

¿Cómo inspira Charlyn Corral a las nuevas generaciones?

La delantera es toda una figura del futbol en México. Destacó desde muy joven con Selección Mexicana pues con sólo 14 años, ya formaba parte de la categoría Sub 21, pero su camino a la cima no fue nada sencillo.

Ahora, con cientos de herramientas, amplia experiencia y de la mano de Adidas, Charlyn Corral busca inspirar a las nuevas generaciones y sobre todo, darles un mensaje que va más allá de lo deportivo:

“Decirles que no descuiden los valores: somos futbolistas, pero primero personas. Quiero que el día de mañana la gente me recuerde como buena futbolista, como buena persona, una buena compañera. No olvidar de dónde vienen, el talento lo puedes tener, pero para romper barreras no sólo basta con eso“, comentó la originaria del Estado de México.