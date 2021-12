En el río Sena, con barcos y gratuita: Así será la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024

¡Impresionante! Con más de dos años y medio por delante, el comité organizador de los Juegos Olímpicos de París 2024 se está luciendo con la planeación de su ceremonia de inauguración. El evento deportivo más grande del mundo llegará a la capital francesa con detalles que nos quitaron el aliento al verlos solo en una simulación virtual.

La justa comenzará el viernes 26 de julio y terminará el domingo 11 de agosto. Pero antes de toda la emoción que nos regalarán los deportistas, seremos testigos de una ceremonia de inauguración histórica, con elementos nunca antes vistos y que París 2024 ya presume con orgullo. Emmanuel Macron es uno de los involucrados en la organización y reveló los primeros detalles después de Tokio 2020.

La intención de Tony Estanguet, presidente del comité organizador, es mostrar la belleza de París. Luego de largas jornadas de trabajo y tras ajustar un sinfín de pequeños detalles, el evento ya tomó forma y luce increíble. los principales monumentos de la ciudad formarán parte de la ceremonia, que recorrerá el río Sena hasta encontrar a la Torre Eiffel.

Por ahora, los organizadores contemplan la utilización de aproximadamente 160 embarcaciones que recorrerán seis kilómetros del río Sena con 10 mil 500 atletas a bordo. El objetivo es que los deportistas sean los grandes protagonistas de la inauguración de París 2024, por lo que estarán ubicados junto al escenario en el que se realizará el resto de las presentaciones.

Paris, its river, its monuments, its quays…for an extraordinary show. Let’s celebrate sport in the city!

