Lo que necesitas saber: Inés Sainz es abogada de profesión

Inés Sainz ha abierto puertas a muchas mujeres en el periodismo deportivo. Ella fue una de las primeras imágenes femeninas que vimos en televisión entrevistando a las más grandes figuras del deporte internacional.

En su experiencia profesional cuenta con seis Mundiales, así como Juegos Olímpicos y Super Bowls, pero quizá lo mas valioso es cómo construyó una figura con credibilidad y autoridad, en un mundo y una industria llena de machismo, en la que muchas veces la figura femenina fue utilizada de una forma banal.

Inés Sainz en Sopitas FC

Inés Sainz: “Mi ADN tiene que ver con el deporte”

Abogada de profesión, Inés Sainz nos contó en Sopitas FC cómo inició su carrera dentro del periodismo deportivo y cómo se abrió camino por sí misma y sin la dependencia hacia José Ramón Fernández cuando éste aún dirigía el departamento de deportes en TV Azteca.

“Yo digo que vengo de una familia muy masculina porque tengo tres hermanos, no tengo hermanas, entonces para mí, formar parte de la pandilla de mis hermanos era muy importante y jugaba de todo: futbol, basquetbol, voleibol, andábamos en bicicleta, montábamos, peor yo era una más.

“Cuando fui creciendo fui entendiendo que el deporte era mi lugar más feliz. Los momentos más felices de mi vida siempre estaban relacionados con el deporte, ya sea porque estudiaba con mis hermanos, con mi papá o todos juntos en familia.

“Mi ADN, más allá de que me gusta ser abogada, tiene que ver mucho con el deporte, entonces era mi complemento de vida. Independientemente de que yo era deportista, ver el deporte, escuchar el deporte y analizar el deporte como lo hacían mis hermanos era parte de mi día a día”.

Inés Sainz en Sopitas FC

Inés Sainz se abrió camino sola

Inés Sainz nos contó que fue a partir de los 18 y 19 años cuando le entró la curiosidad de no encontrar mujeres en los programas deportivos. Ella escuchaba el programa de ‘Los Protagonistas’ en la radio y se decía a sí misma que “yo debería estar ahí’”

“Un día, saliendo de la universidad, tomé el coche, me colé a TV Azteca, logré entrar al foro y esperé a José Ramón Fernández y lo abordé. Me dijo que si lo esperaba tanto tiempo me atendía.

“Ya con José Ramón le planteo: Tú que eres una institución y tu equipo es lo mejor que hay en deportes ¿por qué no te la juegas con una mujer, por qué no me das la oportunidad de convertirme parte del equipo? Me dijo que lo íbamos viendo y normalmente cuando alguien te dice eso no sucede nada”, contó.

A pesar de ese aparente rechazo, Inés Sainz volvió con un proyecto armado, de modo que tomó el rol de productora para lanzar un programa con entrevistas a los mejores atletas internacionales de todo el mundo.

“Diseñé lo que en su momento se llamó Deportips, que eran entrevistas con las mejores figuras del deporte mundial y que le hablaran a los mexicanos e inspiraran a mexicanos”, recordó.

Inés Sainz en Sopitas FC

Encontró patrocinadores y con un presupuesto armado llevó el proyecto con el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, quien le dio luz verde.

“En el momento en que Ricardo (Salinas Pliego) dijo que esto iba a salir y que José Ramón ni tenía nada que ver entendí que estaba abriendo un camino nuevo y que lo que yapo hiciera era parteaguas para que más mujeres llegaran después de mí”, mencionó.

Inés Sainz ha entrevistado a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, entre otros, pero a quienes más ha disfrutado es a Roger Federer y Kobe Bryant.