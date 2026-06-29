Lo que necesitas saber: La Ley Seca aplicará a partir de las 15:00 horas de este martes 30 a las 7:00 horas del miércoles 1 de julio.

¿Recuerdan la Ley Seca en la CDMX durante el partido el partido entre México y Chequia? Bueno, pues parece que ya será algo normal en los próximos partidos de la selección nacional… o al menos para su encuentro de este martes 30 de junio contra Ecuador.

Foto ilustrativa: Graciela López-Cuartoscuro.

Reactivarán Ley Seca en CDMX el 30 de junio por partido de México contra

Lo dicho. Este martes 30 de junio, las autoridades de la CDMX nuevamente aplicarán la famosa Ley Seca para “evitar” relajo y destrozos que puedan ocasionar las personas antes, durante y después del partido entre México contra Ecuador.

Fue mediante una conferencia de prensa que el secretario de gobierno, César Cravioto, informó sobre la reactivación de esta prohibición de venta de alcohol en Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.

“Sí funcionó el operativo, se trata justo de disminución de riesgos, contención y vamos a fortalecer con la Secretaría de Seguridad Ciudadana los recorridos en la zona para la no venta de bebidas alcohólicas en vía pública“, señaló.

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¿Cuándo y dónde se aplicará?

De acuerdo con el secretario de gobierno, al igual que en el partido de México contra Chequia, durante esta nueva Ley Seca se aplicarán las mismas restricciones en los mismos lugares.

Esto quiere decir que la venta de bebidas alcohólicas en tiendas de abarrotes, tiendas de conveniencia y supermercados comenzará a partir de las 15:00 horas de este martes 30 a las 7:00 horas del miércoles 1 de julio.

Recuerda, la medida será para el perímetro “A” del Centro Histórico de la Ciudad de México, y en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.