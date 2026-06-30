"No tenemos información": Sheinbaum rechaza publicación del NYT sobre supuesta cooperación de funcionarios mexicanos con Estados Unidos

Lo que necesitas saber: La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la información del NYT sobre el presunto acercamiento de integrantes de Morena para convertirse en informantes de Estados Unidos.

Lunes de declaraciones importantes, al menos, para la presidenta Claudia Sheinbaum, quien habló del texto publicado por el New York Times sobre un presunto acercamiento de funcionarios mexicanos con el gobierno de Estados Unidos como informantes.

¿Qué dijo la presidenta? En general, rechazó toda la info y cuestionó al NYT por sus fuentes.

Foto: Presidencia.

Sheinbaum rechaza información del New York Times

El texto publicado como la exclusiva del mes —el 27 de junio— expone un presunto acercamiento de integrantes de Morena con la DEA (Administración para el Control de Drogas) y que supuestamente arrancó después de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

“Al menos una decena de funcionarios electos en México —entre ellos gobernadores y miembros del Congreso, muchos de ellos del partido en el poder— se han puesto en contacto para hablar de compartir información sobre otros políticos”, expuso el New York Times con información de tres personas al tanto de este movimiento.

Foto: @Juan_OrtizMX

O, bueno, del supuesto plan de la DEA para contactar con este grupo en privado.

Además, el texto menciona que hay investigaciones sobre la mesa en torno a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, gober de Tamaulipas, sobre supuestos nexos con el crimen organizado.

La reacción de Sheinbaum

“¿Cómo puede haber una nota siendo un periódico que se dice ser de los mejores del mundo.

‘Me dijeron una fuente: que hay personas de Morena que están informando a Estados Uidos’. ¿Esa es la nota?”, cuestionó Sheinbaum en la mañanera del 29 de junio.

Allí, la presidenta aseguró que no tiene información de este plan y cooperación.

“No sabemos si es cierto porque no tenemos ninguna información de que estén cooperando con el gobierno de Estados Unidos para proporcionar información”.

“¿Cómo vamos a opinar de algo que no tenemos conocimiento?”, remató.

Foto: Presidencia.

Antes, Alfonso Durazo envió una carta a los editores del NYT para pedir una rectificación, pues argumentó que el texto no tenía un sustento que puede verificarse. Además de decir que no ha sido notificado sobre una investigación en su contra.

Todo esto sucede tras las investigaciones y acusaciones hechas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra distintos funcionarios y exfuncionarios (10) de Sinaloa.