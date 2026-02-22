Lo que necesitas saber: Isaacl del Toro se convirtió en el ciclista más joven en levantar el trofeo del UAE Tour

Isaac del Toro hizo sonar el himno de México muy tempranito en nuestro domingo, después de coronarse en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi, en el cierre de la séptima y última etapa, en la cual resguardó sin mayores complicaciones la ventaja de 20 segundos que había labrado un día antes sobre el italiano Antonio Tiberi, quien se tuvo que conformar con el segundo sitio. El australiano Luke Plapp completó el podio con el tercer lugar.

Isaac del Toro, el ciclista más joven en ganar el UAE Tour

El italiano Jonathan Milan fue quien ganó la séptima etapa del UAE Tour, sin embargo, la gloria fue para Isaac del Toro, quien puede presumir por primera el liderato en el World Tour, pero además el mexicano se convirtió en el ciclista más joven en levantar el trofeo con 22 años y 87 días de edad. El récord le pertenecía al esloveno Tadej Pogacar, con 22 años y 159 días, en 2021.

Isaac del Toro, campeón del UAE Tour

De esta manera, Del Toro da inicio a una temporada prometedora, la cual continuará en Strade Bianche el próximo 7 de marzo.

La emoción de Isaac del Toro durante el himno y premiación

Isaac del Toro portó el maillot rojo e intentó ser mesurado, pero la sonrisa cada vez se hacía más grande durante la entonación del himno de México, ese que sólo los grandes atletas de nuestro país han hecho sonar con orgullo en escenarios internacionales.

Previo a la ceremonia de premiación, el mexicano tomó una bandera tricolor y estuvo firmando autógrafos a diversos aficionados, entre ellos un puñado de seguidores mexicanos que lo habían alentado desde etapas anteriores.

Del Toro tomó el liderato en la sexta etapa, en la montaña, tras un escape eufórico en el cual le arrebató la punta a Tiberi, en una exhibición de poder.