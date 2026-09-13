Lo que necesitas saber: Desde que nació ha permanecido bajo observación permanente de veterinarios, biólogos y cuidadores, quienes siguen de cerca su crecimiento y bienestar.

Al parecer acaba de llegar un nuevo miembro a la familia de Chapultepec y es que, según informó la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, ya se le dio la bienvenida a una cría de lince rojo.

Y es que durante julio de 2026 nació el primer ejemplar de esta especie registrado en el Centro de Conservación de Vida Silvestre de Chapultepec. La cría es hija de una pareja de linces rojos de 10 años, la madre nació en Los Coyotes y el padre en San Juan de Aragón, aunque ahora viven juntos en el Bioma Árido de Chapultepec.

Desde que nació ha permanecido bajo observación permanente de veterinarios, biólogos y cuidadores, quienes siguen de cerca su crecimiento y bienestar.

Por ahora depende completamente de su madre y se alimenta de leche materna, aunque conforme crezca comenzará a consumir alimentos sólidos como pollo y codorniz.

Pero eso no es todo, pues la SEDEMA mencionó que esta especie también habita de manera silvestre en zonas boscosas y montañosas de la CDMX, como el Desierto de los Leones, la Sierra de las Cruces y el Ajusco-Chichinautzin.

Y aunque esta pequeña cría ya está haciendo historia en Chapultepec, no hay que olvidar lo realmente importante que es seguir protegiendo a estas especies y los ecosistemas donde habitan.