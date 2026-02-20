Lo que necesitas saber: Isaac del Toro ganó la primera etapa del UAE Tour.

Isaac del Toro va con paso firme en el UAE Tour 2026. Después de cinco etapas, se mantiene en el segundo lugar a solo 21 segundos del líder. La buena noticia es que aún faltan dos etapas para definir al ganador, así que todavía puede dar la sorpresa.

Acá les contamos dónde ver el resto de las etapas y cómo marcha la clasificación del tour, además de los resultados de nuestro ‘Torito’.

Fotografía @TeamEmiratesUAE vía X

¿Dónde ver a Isaac del Toro en el UAE Tour?

La participación de Isaac del Toro en UAE Tour continúa el sábado 21 de febrero con la etapa 6, la penúltima de la competencia. La buena noticia es que podrían seguir la transmisión en ESPN y Disney+, la mala, tendrán que madrugar porque inicia a las 3:00 hrs, tiempo de México.

Competencia Etapa Fecha y hora Transmisión UAE Tour 6 Viernes 20 de febrero 2026

3:00 hrs ESPN y Disney+

Al tour le restan dos etapas más, eso significa que termina el domingo 22 de febrero, después de siete días de competencia.

Te queremos mucho Isaac del Toro (No importa cuando lo leean) / Imagen X

¿Cómo va Isaac del Toro en el UAE Tour 2026?

Isaac del Toro se ubica en el segundo lugar de la clasificación general del UAE Tour después de cinco etapas. El italiano, Antonio Tiberi se mantiene en el primer lugar con 21 segundos de ventaja sobre nuestro ‘Torito’.

Todavía hay mucho en juego y cualquiera de los dos podría quedarse con la victoria.

Isaac ganó la primera etapa del tour, terminó segundo en las etapas 3, 4 y 5. Y su ‘peor resultado’ fue terminar 10 en la etapa 2.

Etapa 1: 1° lugar

Etapa 2: 10° lugar

Etapa 3: 2° lugar

Etapa 4: 2° lugar

Etapa 5: 2° lugar

Etapa 6: ¿?

Etapa 7: ¿?