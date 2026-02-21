Lo que necesitas saber:

Isaac del Toro ganó la primera y sexta etapa del UAE Tour.

Isaac del Toro ganó la sexta etapa del UAE Tour 2026. Con este resultado se convierte en el líder de la competencia con 20 segundos de ventaja sobre el italiano Antonio Tiberi.

El mexicano sumó su segunda victoria en el tour, después de conquistar también la primera etapa. Isaac llegará a la última etapa con amplias posibilidades de llevarse la victoria absoluta, pero debe ser implacable para evitar una sorpresa de Tiberi.

Acá les contamos dónde ver la última etapa y cómo marcha la clasificación del tour, además de los resultados de nuestro ‘Torito’.

Isaac del Toro durante el UEA Tour
Fotografía @TeamEmiratesUAE vía X

¿Cómo va Isaac del Toro en el UAE Tour 2026?

Isaac del Toro se convirtió en líder de la clasificación general del UAE Tour después de ganar la sexta etapa. Mientas que, Antonio Tiberi, quien había liderado las etapas anteriores cayó al segundo puesto a 20 segundos de distancia de nuestro ‘Torito’.

Ambos llegan a la séptima etapa con amplias posibilidades de llevarse la victoria, por lo que nada está definido.

Isaac ganó la primera y la sexta etapa del tour, terminó segundo en las etapas 3, 4 y 5. Y su ‘peor resultado’ fue terminar 10 en la etapa 2.

  • Etapa 1: 1° lugar
  • Etapa 2: 10° lugar
  • Etapa 3: 2° lugar
  • Etapa 4: 2° lugar
  • Etapa 5: 2° lugar
  • Etapa 6: 1° lugar
  • Etapa 7: ¿?
CiclistaEquipoPaísTiempo
1Isaac del ToroUAE Team EmiratesMéxico18:13:42
2Antonio TiberiBahrain VictoriousItalia18:14:02
3Lucas PlappTeam Jayco AlulaAustralia18:14:56
4Harold TejadaAstana TeamColombia18:15:07
5Felix GallDecathlon CMA CGM TeamAustria18:15:16

¿Dónde ver a Isaac del Toro en el UAE Tour?

La participación de Isaac del Toro en UAE Tour continúa el domingo 22 de febrero con la etapa 7, la última de la competencia y en la que se define todo. La buena noticia es que podrían seguir la transmisión en ESPN y Disney+, la mala, tendrán que madrugar porque inicia a las 3:00 hrs, tiempo de México.

CompetenciaEtapaFecha y horaTransmisión
UAE Tour7Domingo 22 de febrero 2026
3:00 hrs		ESPN y Disney+

El tour termina el domingo 22 de febrero, después de siete días de competencia.

Te queremos mucho Isaac del Toro (No importa cuando lo leean)
Te queremos mucho Isaac del Toro (No importa cuando lo leean) / Imagen X

