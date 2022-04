Khé?! Italia se podría clasificar al Mundial de Qatar 2022, si la FIFA castiga a Irán

Cuando ya conocemos el futuro de todas las selecciones en el Mundial de Qatar 2022, como en película de Quentin Tarantino, todo da un giro inesperado e Irán podría enfrentar un castigo por parte de la FIFA, mientras que Italia se relame los bigotes por una oportunidad.

Pero vamos a aclarar un poco toda la situación para dejar el contexto claro y que los aficionados de Italia en todo el mundo, no se nos emocionen antes de tiempo. La razón por la que Irán podría peligrar del Mundial de Qatar 2022 es política.

Irán corre el riesgo de no ir al Mundial del 2022, pues en el partido contra Líbano en las eliminatorias asiáticas, no se le permitió la entrada al estadio a dos mil aficionadas que habían comprado entradas y la FIFA ya está investigando esta situación.

El gobernador Mohsen Davari se disculpó por lo que sucedió y hasta el presidente iraní, Ebrahim Raisi, le solicitó al Ministerio del Interior que investigara porque si la FIFA decide, podría hasta expulsar a Irán del Grupo B en Qatar 2022.

La cosa es que la FIFA ya había dado un ultimátum a Irán con respecto a la presencia femenina en los estadios, incluso en septiembre del 2019 habían amenazado a Irán de excluirlo de las competiciones internacionales si seguía sin permitir a las mujeres entrar al estadio.

Italia se podría beneficiar si expulsan a Irán de Qatar 2022

Después de un fracaso de proporciones épicas como el de Italia y no sólo ante Macedonia, porque ya llevan dos procesos mundialistas a los que no asiste, pues en Rusia 2018 tampoco fue al Mundial y no sólo eso, porque hay más.

Después de conseguir el campeonato Mundial de Alemania 2006, Italia sí fue a Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, pero en ninguna de las Copas del Mundo logró pasar de la fase de grupos, así que, para Qatar 2022 ya están poniendo el cirio pascual.

Existe una posibilidad de que Italia pudiera salir beneficiada de todo el tema de Irán y un posible castigo de la FIFA. Aunque muy remota y casi imposible, si Irán es expulsado del Mundial, Italia podría entrar al quite como la selección fuera de la Copa del Mundo mejor clasificada en el ranking.