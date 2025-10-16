Lo que necesitas saber: Italia solo se ha perdido cuatro ediciones en toda la historia de la Copa del Mundo.

Gennaro Gattuso está dispuesto a irse de Italia si no consigue el boleto al Mundial 2026. Y aunque suena exagerado no lo es, pues la última vez que los italianos fueron a una Copa del Mundo fue en Brasil 2014.

Los ‘Azzurri’ quedaron fuera de Rusia 2018 y de Qatar 2022, por lo que ahora el único objetivo es amarrar su boleto, sea directo o en repechaje para la edición del 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Ahora la pregunta es ¿Qué necesita Italia clasificar al Mundial 2026? o mejor dicho, para que Gattuso no abandone el país.

Todo listo para el Mundial 2026 // Foto: Adidas

¿Qué necesita Italia para ir al Mundial 2026?

Italia ha sido campeona del mundo en cuatro ocasiones. La primera vez fue en casa cuando organizaron la edición de 1934, cuatro años después en Francia 1938, después en España 1982 y por último en Alemania 2006 con Gattuso como jugador. Sin embargo, desde hace ocho años sufren en las eliminatorias de la UEFA.

Ahora tienen una nueva oportunidad de la mano de Gennaro Gattuso. Y para avanzar de forma directa, sin preocupaciones, Italia necesita asegurar el primer lugar del Grupo I. Por el momento, después de la fecha FIFA de octubre, marchan en segundo lugar con 15 puntos, detrás de la Noruega de Erling Haaland con 18 puntos.

Grupo I Noruega: 18 puntos Italia: 15 puntos Israel: 9 puntos Estonia: 4 puntos



Para quedarse con el primer lugar del grupo deben ganarle si o si a Moldavia y Noruega en sus dos últimos partidos, sobre todo el triunfo ante los noruegos es clave para su boleto. Además, para descontar otros tres puntos al actual líder, Estonia debe derrotar a Noruega. Con esa combinación y las matemáticas de su lado tendrán seguro el pase.

“Me atribuiré el mérito si logro alcanzar el objetivo; de lo contrario, me iré a vivir lejos de Italia“. Dijo Gattuso

Italia en las eliminatorias mundialistas / Fotografía @Azzurri

Ahora, si se complican con un empate o derrota, pero se mantienen en el segundo lugar, aseguran su lugar en los playoffs, pero todavía sin tener el boleto en mano. Tendrían que esperar a que acaben las eliminatorias para conocer a su rival en la última oportunidad para volver al Mundial.

En toda la historia de la Copa del Mundo, Italia solo se ha perdido cuatro ediciones. La primera en Uruguay 1930, Suecia 1958, Rusia 2018 y Qatar 2022, las dos últimas de forma consecutiva.

“Ya estoy un poco lejos (Marbella, España), pero iré aún más lejos. En consecuencia, soy consciente de ello”.

Y dato curioso, Gattuso no vive en Italia. Tiene su residencia personal en Marbella, España, pero en caso de conseguir el pase al Mundial 2026, se va a ir todavía más lejos de su país natal. El chiste es vivir exiliado después de la derrota.