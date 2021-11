Los Jaguars tiran la quiniela venciendo a los Bills y los memes de la semana 9 de NFL

En la NFL hay equipos tan buenos y con rachas tan positivas (como negativas), que parecería difícil creer que esas franquicias con récord ganador, perdieran contra los que llevan un par de ganados, pero bienvenidos a la semana 9.

A esta semana 9, la llamaremos el mundo al revés, porque simplemente los partidos de domingo no tuvieron ningún sentido de ser y seguramente rompieron algunas quinielas y fantasy de algunos porque se dieron resultados que ni los expertos habrían prospectado.

Sin duda, después de esta jornada y a falta del partido del lunes por la noche, sólo podemos decir que la NFL es una locura y nos encanta porque nos demostró que no hay rival -o rivales- pequeño. Y consejo para los entrenadores en jefe de los equipos ganadores, es que no deben confiarse.

Cuando hablamos de los Bengals, se está hablando de uno de los mejores equipos de la NFL y enfrentaban a unos Browns que estaban de capa caída. Parecía un triunfo fácil para Cincinnati, pero Joe Burrow se vio muy Burrrow.

Desde el inicio del partido, todo se derrumbó para los Bengals, pues llegaron a zona roja y en un error de novato por parte de Burrow, entregó un pase que el perímetro de los Browns interceptó y regresó hasta anotación.

Después, la defensiva de Cincinnati hizo acto de no presencia en el encuentro y se comieron 41 puntos de Cleveland y ni Joe Mixon, uno de los mejores corredores de la temporada, pudo ayudarle a Joe Burrew y compañía en ofensiva.

El AT&T Stadium parecía que viviría una victoria sencilla de Dak Prescott y los Cowboys. Descansaron una semana y volvieron a los emparrillados bien frescos, pero ni eso les ayudó a suavizar el sopapo que les dieron.

Comenzaron muy ofensivos, pero pronto les cambiaría el semblante a los Cowboys porque Ezekiel Elliott salía del campo cojeando y con riesgo de una lesión de peso. Afortunadamente para él, pudo regresar al partido, pero de poco sirvió.

Los Broncos fueron eso, una furia en el campo y les pasaron por encima a los de Dallas, porque no veían lo duro sino lo tupido de la ofensiva de Denver. Pero, lo más increíble de todo, es que los Broncos no han tenido buena temporada, como para vencer de esa manera a los Cowboys, cualquier cosa puede suceder.

A la semana 9 de la NFL, los Bills eran la mejor ofensiva de la liga y un partido contra los Jaguars, se podría esperar que Buffalo le hiciera más de 50 puntos sencillamente, pero todo fue diferente de acuerdo al plan y Josh Allen, nada más no quiso aparecer.

El QB de los Bills se podría dar un festín, pero no contaban con la astucia de unos Jaguars que salieron más hambrientos que nunca y decididos a matar o morir en la NFL. Los aficionados de Jacksonville pueden contar, que vencieron a uno de los mejores equipos de la Americana.

La segunda victoria para los Jaguars en la temporada y ante la sorpresa de propios y extraños, maniató a la ofensiva de Allen y los Bills. De hecho, no les permitirá hacer ni una anotación, lo que ya es un logro y sólo el pateador puso números a la cuenta.

Jaguars tampoco es que está en la mejor de las situaciones. Tampoco hicieron ningún punto en ofensiva, los 9 puntos con los que ganaron, fueron gracias al pateador, pero igual cuenta.

Una semana de pesadilla para Raiders. Henry Ruggs III tuvo un accidente automovilístico y está fuera de la temporada porque podría enfrentar cargos de hasta 20 años en prisión. Con todo este golpe mental, el equipo de Las Vegas no se encontró en el emparrillado y encontraron a unos afinados Giants en busca de mejorar su récord y dejar el fondo de la Conferencia Nacional.

Tampoco es que los Giants hayan sido una aplanadora contra los Raiders, pero hicieron los suficientes méritos para llevarse la victoria y una muy importante en el tramo medio de temporada porque puede aprovechar y colarse hasta los playoffs, porque su división es una de las más malitas.

