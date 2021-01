James Harden se presentó con los Nets y Shaquille O’Neal lo destrozó

James Harden dinamitó a la NBA con su salida de los Houston Rockets para ir a los Brooklyn Nets, equipo en el que coincidirá con Kevin Durant y Kyrie Irving. ‘La Barba’ ya reportó con su nuevo equipo y se encuentra a la espera de que los otros jugadores involucrados en el movimiento superen las pruebas físicas con sus nuevos equipos para comenzar a entrenar.

Harden ha sido criticado por dejar a los Houston Rockets a un mes de haber comenzado la temporada, sin embargo, justificó su salida al considerar que después de haberse sacrificado por los Rockets durante casi ocho años, ahora es tiempo de luchar en verdad por un título.

La obsesión de ‘La Barba’

“Darme una oportunidad es muy importante. Cuando era más joven, quería que me pagaran y cuidar a mi familia. Ahora, en esta etapa de mi carrera, me estoy dando la oportunidad de hacer algo que no he hecho, que no he logrado todavía en esta liga”, indicó Harden.

"As long as I'm making my teammates better, it doesn't matter about the points." @JHarden13 on what he brings to the table with his playmaking

Los Nets habían estado por debajo de las expectativas en el inicio de la temporada de la NBA, con una marca de 6-6 que tenía al equipo apenas un paso adelante respecto a la frontera de los playoffs, sin embargo, simplemente con la llegada de Harden, el equipo se ha convertido en uno de los favoritos al título.

Los Nets vencieron ese miércoles a los Knicks con una alineación dependiente de Kevin Durant ante la ausencia de Irving, quien fue multado por violar los protocolos sanitarios, de modo que del Big Three sólo contó con el exjugador de los Warriors.

Shaquille O’Neal destroza a Harden

La leyenda de los Lakers, Shaquille O’Neal, fue severo con Harden, quien se fue de los Rockets al asegurar que había dado todo por el equipo. “Eso no es cierto”.

Shaq recordó a varios jugadores que acompañaron a Harden en Houston, sin que el equipo lograra ser al menos una piedra en el zapato para equipos como los Cavaliers, Spurs, Warriors y Raptors, que se coronaron durante la etapa de ‘La Barba’ en Houston.

“Pediste por Dwight Howard, te lo dimos y no funcionó. Pediste a Chris Paul, te lo dimos. Pediste unos tiradores, te los dimos. Luego pediste a Russell Westbrook, tu amigo de la infancia… te lo dimos y tampoco funcionó. Entonces cuando dices ‘Te di todo’, yo digo: No, no lo hiciste”, declaró, de acuerdo con Infobae.

El ahora analista, recordó que cuando él era jugador tenía una actitud similar a la de Harden, hasta que su padre lo bajó de la nube. “Llegaba y me quejaba de que nadie hacía nada. Y mi padre, que en paz descanse, me decía: ‘Y tú que mierda hiciste?’. Entonces, cuando James Harden más tenía que demostrar, cuando tenía que dar un paso al frente, no lo hizo”, declaró.