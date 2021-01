Autolavado de Houston ofrece servicio gratis por jersey de James Harden para echarlo a la basura

De ser uno de los máximos ídolos deportivos en Houston, James Harden ha pasado a convertirse en uno de los personajes más odiados, sobre todo por los aficionados a los Rockets, después de la sorpresiva salida de ‘La Barba’ rumbo a los Brooklyn Nets.

La salida de Harden comenzó a fabricarse como un rumor después de la eliminación de los Rockets frente a los Lakers en los pasados playoffs. El argumento era que la franquicia no podía competir realmente por el campeonato, y necesitaba refuerzos de alto calibre para garantizar la permanencia de James.

Se esperaba que Harden saliera del equipo en la temporada baja, no a casi un mes de haber arrancado la temporada 2020-21 de la NBA, lo cual lastimó a sus aficionados, que de alguna manera buscan sacudirse el recuerdo de Harden, quien en ocho temporadas promedió más de 25 puntos por partido.

Por ello, un autolavado en Houston alentó a aquellos aficionados con una promoción especial: lavado de auto, a cambio del jersey de Harden. Los encargados del autolavado además se encargan de colocar el jersey en un bote de basura.

https://t.co/mtdCANe3Ji.Wash is saying #ByeFelicia to @JHarden13 !!!

Bring you #13 jersey for a free car wash.

The father-son duo who own the biz said they are major @HoustonRockets fans and are heartbroken #JamesHarden gave up on Houston. pic.twitter.com/NzQ17OhTj2

