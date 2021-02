¿Quién es Janelly Farías, nueva referente en la defensa del América?

Para cualquier futbolista, llegar a un equipo y buscar la titularidad es todo un reto. Algunas como Janelly Farías se convierten en piezas fundamentales, aún cuando se incorporan a equipos como América, en el que hay mucha competencia interna.

El Guard1anes 2021 se encuentra en la Jornada 8; de estos partidos, Farías ha disputado 7 y todos como titular. En total acumula 630 minutos jugados, que superan por mucho los 270 que sumó en su último torneo con Chivas.

Con su 1.71 de estatura, la central presume buen juego aéreo. Además, genera peligro al cobrar tiros libres o enviar centros peligrosos aunque se encuentre lejos de la portería, y muchos de ellos han terminado en gol.

Cuando se anunció su llegada al club, miles de aficionados mostraron ilusión por la dupla que conformaría con Jocelyn Orejel. Luego de 2 meses, ambas defensoras han logrado consolidarse junto a compañeras como Mónica Rodríguez, Ana Lozada y Selene Valera.

Pero su historia va mucho más lejos y no sólo es una de las jugadoras que salió de Chivas para jugar en América: Janelly Farías también es un ícono fuera de la cancha, así que hoy te vamos a contar por qué.

¿Quién es Janelly Farías?

Nació en California, Estados Unidos, el 12 de febrero de 1990. Sus primeros acercamientos al futbol se dieron cuando era una niña y a los 4 años debutó en el equipo de sus hermanos.

Después de convencer a su papá para que la dejara entrar al campo con los otros niños, este habló con el árbitro y le pidió que permitiera el ingreso de Janelly. Sin embargo, esto no quiere decir que su familia siempre apoyó sus intenciones de dedicarse al deporte.

“Ahora tengo el apoyo de mi familia, de mis papás, de mis hermanos, pero no siempre fue así. Hubo un tiempo donde toda la gente en mi entorno me decía que el futbol no era para mí y eso complicó muchísimo mi proceso“, relató la zaguera al Club América.

Y eso no fue todo: hace algunos años, Janelly Farías se declaró lesbiana, tuvo novia y la situación provocó el rechazo de sus padres. La situación afectó tanto a la futbolista, que descuidó su carrera deportiva, se alejó de las canchas y perdió el lugar que tenía en Selección Mexicana.

Sus primeras participaciones con el Tri Femenil fueron como una adolescente y contra los deseos de su familia. Pero el momento que lo cambió todo fue una conversación en la que predominaron las lágrimas y las disculpas, que lograron reparar el daño hecho tiempo antes.

En cuanto a lo deportivo, Farías debutó en abril de 2007 con la Selección Mayor y destacó en varios equipos como Inland United, New Mexico Lobos, San Diego SeaLions y LA Galaxy. En 2019, se incorporó al plantel de Chivas y comenzó su aventura en la Liga MX Femenil.

Su impacto la llevó a Harvard

La voz de un deportista no sólo se escucha en el terreno de juego. Janelly Farías tomó todas sus experiencias y las transmitió con un mensaje de igualdad, que busca incluir a todos en el deporte sin importar aspectos como la preferencia sexual.

Este impacto provocó que la defensora se convirtiera en la primer futbolista mexicana (hombre o mujer) en impartir una conferencia en la Universidad de Harvard, ahí compartió el espacio con la periodista Sandra Herrera.

Entre los muchos temas que tocó, Farías enfatizó en la importancia de visibilizar temas como la inclusión, sobre todo en México que se caracteriza por hacer lo contrario. Además, destacó su amor por el país y lo orgullosa que está de ser mexicoamericana.

Ver en YouTube

La conferencia se llevó a cabo a mediados de 2020, pero Janelly Farías no se detiene. Lo que hace en la cancha es sólo uno de los muchos granitos de arena que aporta al futbol femenil y a la sociedad en general.

Como miembro de la comunidad LGBTQ+, la central transmite mensajes poderosos, llenos de amor que generan un cambio día a día. Ahora, busca su primer título en la Liga MX Femenil y hacer de este un país más tolerante.